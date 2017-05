"2000 stress", nouveau clip de Réplik2Parias feat Kash Leone

Les rappeurs de Réplik2Parias viennent de nous balancer un nouveau clip en featuring avec le frèro Kash Leone. Toujours dans la même veine des morceaux du groupe : Des flow énergiques et speed, un refrain avec des vibes chantonnées en mode sbeul comme sait si bien les faire Kash Leone et beaucoup de rage.« Réplik2Parias, c’est 6 Mc's (Biakos, Diogène, Mynos, Skar, Virgil et Zifsi) qui viennent d’un peu partout : Argenteuil, Meaux, Toulouse et Marseille. Ils rappent depuis plus de 10 ans, évoluent ensemble depuis de longues années mais le groupe n’est formé qu’en 2012.Parias parce que la réalité de chaque Mc est celle de millions de gens qui naviguent entre salaire minimum et piaules étroites.Réplik parce que les R2P ont à coeur de communiquer leur soif de réaction et de mouvement. »Un titre extrait de l’album « Q.L.P.R. - Quand les parias répliqueront », que nous vous invitons à vous procurer histoire de bordéliser un peu votre caisse ou l’ambiance de votre salon de daron un peu trop posé ! Comme ils disent si bien : CHBRAAAAAX !FB : http://www.facebook.com/Replik2Parias Album disponible en CD dans notre boutique en ligne : http://www.bboykonsian.com/shop/Replik2Parias-Quand-les-parias-repliqueront_p1392.html