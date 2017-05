Album éponyme du collectif Underground Conspiration

Underground Conspiration est un collectif de 5 MCs crée en 2013 :- Defjazz (The Duoschool)- Riden (The Duoschool)- Skullo (Föshen)- Jazz Lamseizz- Kaiman LanimalLeur premier album éponyme est sorti le 8 octobre 2016.A l’écoute du disque j’ai l’impression totalement subjective de me retrouver à la grande époque où TIME BOMB est venu plier le rap français avec des flows venus d’ailleurs et des beats fats comme ceux de la Cliqua and co. La revendication noire et son identité politique en plus, avec tout ce que cela implique d’être noir dans un pays comme la France.Pas de nostalgie mal placée, ni de « c’était mieux avant », mais le scratch de Fabe sur « La rage de dire » du même nom que cet énorme classique du pera EN français, nous fait inévitablement voyager dans l’temps direct : « t’écoutes JUL, j’écoute ROCE ». On est d’accord, même si on n’oppose pas deux époques. Le rap c’est mieux quand on en fait !Des flows maîtrisés et techniques, on pensera aux Sages Po parfois ou aux X-men, des instrus boom bap et une ambiance musicale new-yorkaise années 90/début 2000 un peu jazzy. Ça fait du bien et on sent que les références sont basées sur du vécu, ça sent Paname, son métro, ses rues, ses bars obscurs et son hip-hop. Pas un truc de « babtou fragile » caricatural qui essaye de nous expliquer ce qu’est le rap et « l’ esprit hip-hop » dans des boîtes de nuit pour bobos à casquettes larges qui s’ambiancent sur du Wu Tang. En somme pas de réappropriation culturelle ici.Quand on constate que tout l’monde, de façon assumée ou pas, cède aux sirènes de la trap, on s’dit qu’un disque de ce calibre aurait tout niqué à l’époque ou le « vocoder » ne permettait pas à n’importe qui de « chanter ». Nulle doute que le skeud plaira à ceux et celles pour qui rapper sur scène, sans playback, en ne disant pas n’importe quoi ou en impro sur une instru sans tricher, compte vraiment.«La salle d’attente du bonheur est pleine, J’milite pour plus de respect envers ma couleur ébène » un bon résumé du propos, entre constat désabusé, envie de s’en sortir via la maille pas forcément par choix et exigence de plus d’égalité dans un pays ou le racisme fait toujours autant de ravages au quotidien. Du vécu d’quartier et des rivalités de business raconté comme dans « Les assiettes des autres » et des bons délires de la street sans glorification de la merde et de la médiocrité tout au long du disque.A l’heure où pour des raisons de « revival économique en mode nostalgie » on nous fait miroiter un supposé « âge d’or du hip hop », sachez que l’underground s’exprime à la marge et là ou on ne l’attend pas. Comme disait le groupe de rap anglais Brotherhood « GOIN’ UNDERGROUND ! ».FB : https://www.facebook.com/undergroundconspiration Bandcamp : https://undergroundconspiration.bandcamp.com