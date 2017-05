Clip "La cible" de Ryaam réalisé par Leo Ks et Nathan

La frangine et camarade Ryaam vient de nous balancer un clip tout frais, réalisé par les potos Leo Ks et Nathan, d’un morceau, « La Cible », produit par Samoreai et mixé par Adel Ittel el Madani. Un titre qui lui tenait particulièrement à cœur depuis pas mal de temps et dont elle voulait qu’il soit le premier extrait clippé, on l’espère, d’une longue série… Pour l’occasion on lui a demandé une petite bio histoire que vous sachiez d’où elle vient et connaissiez un peu son parcours. On vous invite à choper ses morceaux, ses projets, mater ses clips et la check en concert. Restez branchés et toujours derrière le viseur !BIO/Parcours :« Originaire de Paris, Ryaam commence le rap en 2006. Basée sur son vécu, son écriture allie tant des thèmes introspectifs que politiques.Son dernier projet, One Mic #2, est sorti en 2014. Réédité en 2016, il est le fruit de collaborations avec des artistes rap et reggae français, espagnols, allemands... Ryaam a eu l’occasion de le défendre sur scène dans toute la France mais également à l'étranger, notamment lors de concerts de soutien. Dans la continuité du premier volume, sorti en 2011, l'objectif a été de fédérer des artistes issus d’univers et de cultures différents.Elle n’en était pas à son coup d'essai. En 2007, elle rencontre Nawer avec qui elle réalise son premier projet, C'est notre heure. La compilation réunit exclusivement des rappeuses, là encore issues de différents pays (France, Espagne, Italie, Belgique...). Son premier solo, A l'instinct, sort deux ans plus tard. On en retient le morceau « Retorik Urbaine », réunissant 24 MCs, parmi lesquels TSR Crew ou encore Gaïden.En 2012, Ryaam sort en physique son EP Mélomane, qui lui donne l’occasion de se produire sur scène (premières parties de Casey, ZEP...). Elle remporte également différents tremplins. En parallèle, elle participe à deux reprises à Street Embassy, un échange autour du hip-hop rassemblant des artistes de Paris et Berlin.Elle participe en 2014 à la création du collectif Keskiya, regroupant une dizaine de rappeuses et de rappeurs. Le but est de se produire sur scène et d'organiser des concerts, en mêlant hip-hop et engagement.Depuis ses débuts, Ryaam réalise ses projets de manière indépendante. C'est dans cet esprit que se conçoit son prochain EP, sur lequel elle travaille actuellement. »FB Ryaam : https://www.facebook.com/ryaamofficiel FB Leo Ks : https://www.facebook.com/leoksphotography