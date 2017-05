Clip inédit "Rage against the fascism" de Kiddam and the People

Le 24 mars 2017, Kiddam et son groupe sortaient le clip « Rage against the fascism », que l’on pourrait considérer comme un morceau hautement d’actualité et présenté de la sorte par l’artiste : « Un cri d'alarme à l'aube des échéances électorales en France. Un nouveau clip accompagné d'une campagne d'affichage destinée à recouvrir les affiches des candidats à l'élection. »Ancien rappeur solo, le rappeur a décidé de monter en 2014 une nouvelle formation avec des musiciens tout en gardant sa place de Mc.« Après un parcours classique d’artiste rap avec deux albums « Etat des lieux choquant » et « La toile de Pénélope » gravés au milieu d’autres projets collectifs comme producteur (dont le plus marquant sera la double sortie de la compilation « Délepenisons » et du reportage « Témoignage d’une escalade » en 2007), Kiddam, après avoir collaboré avec de nombreux artistes comme Les Sages Poètes de la Rue, La Scred Connexion, La Brigade et d’autres, se libère du schéma standard et monte en 2014 un groupe avec des musiciens issus d’univers musicaux différents : désormais ce sera Kiddam And The People. »Artiste engagé et militant, vous pouvez croiser la route de Kiddam partout en France lorsqu’il est en vadrouille pour coller ses affiches au format XXXXL ou ses stickers, d’ailleurs si vous en avez besoin il gère en partie: https://www.septcommunication.com Depuis l’époque des concerts pour le FSQP ou de la compilation « Délepenisons » il n’a pas lâché le discours engagé, on a pu le voir récemment à la Marche de la dignité pour un concert ou en mode « concert sauvage » à République à sa propre initiative.Un maxi et un album avec sa nouvelle formation plus tard, il nous annonce déjà de futurs projets à partir de septembre :- Reprise des concerts- Lancement de « Les Perf’ de Kiddam And The People » (une série de vidéos performances avec les musiciens, un nouveau concept)Puis, en 2018, nouvel EP ou LP selon ce que le groupe aura créé.A suivre…Site : http://kiddamandthepeople.com Réseaux sociaux :YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCEjtWPy1Z77Fku_gY7lOW6g Snap : KiddamLes projets CD solos de Kiddam et de son groupe sont disponibles dans notre boutique en ligne : http://www.bboykonsian.com/shop/?keyword=kiddam