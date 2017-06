EP "La route est longue" de Sons of Melody

Sons of Melody est un collectif fondé en juillet 2016 par 6K, un artiste de la région lyonnaise, composé de SoN'oR de Brest, D-ter de Perigueux, Kartoon de Rouen, Tchikio de Paris, MC Jo Hell et Dj LocoNels de Bourg-en-Bresse, Emka Loman de Lyon, Wauls'ko de Liège, Diogene, Pyeroman et Fleow de Saint-Etienne et Feerm de Rennes. Rejoints par Dabou et Midnight sur le deuxième EP du groupe qui sortira à la rentrée prochaine. Vous l’aurez compris, c’est un crew XL au sens géographique du terme. 10 MC's, 4 beatmakers et 1 DJ.Le collectif développe une esthétique très « gang de motards » mais version rap, graffitis, scratchs, flow speed, textes percutants et beats à plus de 90 bpm.Ces 4 derniers mois ils ont balancé 3 clips et différents extraits de leur premier EP 5 titres « La route est longue » que vous pouvez check sur le net ici : https://www.youtube.com/channel/UCtsYg4GXqMSndUUiqOInj6A/videos Le skeud est disponible en version digitale sur le Bandcamp du groupe :Une affaire à suivre de près… Boom bap never die ! 2ème épisode à la rentrée !