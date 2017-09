Emission "Frontline" du 08 septembre 2017, invités : Antonin, Mohamed et Geko

- Event FB du concert de soutien le 15 septembre à Montreuil :

Tracklist

Voici l'émission "Frontline" du 08 septembre 2017, invités : Antonin, Mohamed de l'émission Quartiers Libres et Geko du collectif Libérons-Les - Event FB du procès de la voiture de police brûlée Quai de Valmy du 19 au 22 septembre 2017 :01) Roberta Flack "Go up Moses"02) Fugees "Fu-gee-la"03) Fianso "Marion Maréchal"04) Damso "A. Nwaar is the new black"05) E.One (Première Ligne) "J'plaide coupable" (Remix)Pour télécharger l'émission, cliquez droit et enregistrez sous ici : Frontline - 08 septembre 2017 Pour écouter l'émission :