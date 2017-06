Emission "Frontline" du 09 juin 2017, invité : Sitou Koudadjé

- Bandcamp :





Tracklist

Voici l'émission "Frontline" du 09 juin 2017, invité : Sitou Koudadjé à l'occasion de la sortie de son nouvel album "Chansons cardiaques" disponible en CD et Digital depuis le 26 mai 2017.- Page FB : https://www.facebook.com/Sitou21Grams 01) The Charmels "I'll never grow old"02) Saknes (La Jonction) "La valise ou l'insulte"03) Jundi Majhul (Watar) "Wlad el-balad"04) Sitou Koudadjé "Fils prodigue"05) Sitou Koudadjé "Putain de vie d'artiste"06) Freestyle avec Sitou Koudadjé, Kaïman et H. KhamonPour télécharger l'émission, cliquez droit et enregistrez sous ici : Frontline - 09 juin 2017 Pour écouter l'émission :