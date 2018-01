Emission "Frontline" du 12 janvier 2018

Tracklist

Voici l'émission "Frontline" du 12 janvier 2018 avec une sélection de sons Rap latino, Fr et US et une présentation de plusieurs événements à venir.- Documentaire "Protestas, propuestas y procesos" : https://www.facebook.com/protestaspropuestasprocesos - Soirée "VendrediEZ #9" le 26 janvier à l'Alimentari : https://www.facebook.com/events/2063837003845812 - Soirée "Coup franc populaire" du Ménilmontant Football Club le 20 janvier au C.I.C.P. : https://www.facebook.com/events/137544453598671 - Adhérez à PeopleKonsian : http://www.bboykonsian.com/shop/Carte-d-adherent-PeopleKonsian_p1468.html - Sortie du CD "Le pack" de Skalpel x Many the Dog le 23 janvier : https://www.facebook.com/events/135335887148648 01) Lyn Collins "Ain't no sunshine"02) Chiko del Flava feat Juan Pavimento "Viaje astral"03) Siempre fuertes VI (Mayra. Mare Advertencia Lirika. Mará. Juez. Wizi)04) Mano Armada "Piénsalo"05) Skalpel x Many the Dog "Kommando Malik 2.0"06) Fils du Béton "Le barillet"07) Ismaël Lesage "Chambre 237"08) 2Spee Gonzales "Boire pour le croire"09) Scarface "Black still"10) Milano Constantine "That feeling"11) Daniel Son & Giallo Point feat Saipher Soze "For the culture"Pour télécharger l'émission, cliquez droit et enregistrez sous ici : Frontline - 12 janvier 2018 Pour écouter l'émission :