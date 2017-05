Emission "Frontline" du 12 mai 2017

- Conexión Latina 5 :



- William Blake Release Party : - Conexión Latina 5 : http://www.bboykonsian.com/Soiree-Conexion-Latina-5-a-Paris-le-19-mai-2017_a3636.html - William Blake Release Party : http://www.bboykonsian.com/William-Blake-Release-Party-a-Paris-le-20-mai-2017_a3638.html

Tracklist

Voici l'émission "Frontline" du 12 mai 2017 où l'on revient sur l'interview d'Elom 20ce que nous avons réalisé en décembre 2014 et sur les prochaines soirées "Conexión Latina 5" et "William Blake Release Party".- Interview intégrale d'Elom 20ce : http://www.bboykonsian.com/Interview-de-Elom-20ce_a3243.html 01) Cannonball Adderley "Walk tall"02) Néfaste "Face à moi même #7"03) Rxnde Akozta "Sonrisas cualquiera"04) Dj Cidtronyck, Funky Flu, Michu Mc, Armestyle, ARB & Portavoz "Apuntes de clase"05) E.One (Première Ligne) "Love & war"06) E.One (Première Ligne) "Les champs de pavot"07) Interview d'Elom 20cePour télécharger l'émission, cliquez droit et enregistrez sous ici : Frontline - 12 mai 2017 Pour écouter l'émission :