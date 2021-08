Emission "Frontline" du 13 août 2021

Tracklist :

01) Nessbeal "La traversée du désert"02) Reda & Furax Barbarossa "C'est ça l'Rap ?"03) Lalcko feat Escobar Macson "Le coeur"04) 2Spee Gonzales "Etat d'esprit"05) Profecy "400 ml"06) Case Nègre "Nocturne"07) Kyo Itachi x Maj Trafyk "Chapelle Sixtine"08) Souffrance "Bruce Wayne"09) S2 x Wasta "En direct de l'an 1"10) Ul'Team Atom x Mani Deïz "Le chant du signe"11) R.E.D.K "Pas grand chose à dire"12) Fredo "Flowers and the snow"13) Mick Jenkins "Truffles"14) Artymaña feat Teórico "No soy la voz del pueblo"15) Astro "Gramos"16) Portavoz x Luanko x Dj Cidtronyck "Witrapaiñ (Estamos de pie)"17) La Dame Blanche "Veneno"18) Mind the Beatz "Yesterday"