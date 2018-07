Emission "Frontline" du 13 juillet 2018 avec Karim Madani autour du livre "Jewish gangsta"

Tracklist

Jewish gangsta (Editions Marchialy) : http://editions-marchialy.fr/jewish-gangsta-de-karim-madani FB Karim Madani : https://www.facebook.com/karim.madani.12 01) Liya Fang "Guitar hot springs"02) Non Phixion "Farragut road"03) Non Phixion "We all bleed"04) Non Phixion "Big Don Vincenzo"05) Non Phixion "Area 51"06) Non Phixion "89.9 freestyle 2"07) Non Phixion "Food"