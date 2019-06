Emission "Frontline" du 14 juin 2019 : Belade, personnage théâtral de Nanterre

- Brève bio de Belade :



BELADE – Dernier Acte. Salut l'artiste !

par Mogniss H. Abdallah / agence IM'média - 27 avril 2019

Mustapha Arab - alias Belade -, comédien, auteur et metteur en scène, nous a quittés ce samedi matin 20 avril 2019 à Imphy, près de Nevers dans la Nièvre, où il s'était retiré il y a une vingtaine d'années. Ses obsèques et une cérémonie d'adieu ont été organisées par ses ami-es mardi 30 avril à 14h30 au cimetière d'Imphy, Place Charles Simonnet.Né en 1957 en Algérie, Belade a grandi à Nanterre, entre bidonvilles, transit, cités et cafés populaires, Aux Marronniers notamment. A l'école comme dans la vie, c'était un récalcitrant, un personnage sans pareil. Sa gouaille, sa façon de narrer des histoires entre réalité et délires le prédisposaient à la comédie tragi-comique. Après une première expérience musicale « genre twist et Rockabily », il s'est fait connaitre comme un acteur hors normes dans la pièce Week-end à Nanterre (fin 1976 – début 1980), un théâtre précurseur de la créativité lascars, puis a joué le premier rôle dans La Vago, moyen-métrage cinéma d'Aïssa Djabri (1983 - 84), avant de monter avec Patrick Bastareaud – dit Dada – la troupe Bouloulou. Dès lors, il écrit, met en scène ses propres pièces, dont L'affaire JR de Barbès (1983-84), César ou la Fureur de vivre (1985 – 86), et joue aux côtés de Dada ou de son frère Bernard, de Belkacem Lahbaïri - alias Baba-, ou encore de Laurence Buissous ou de Karima Mansouri. Des représentations sont données ici ou là, au gré des contacts de réseaux d'inter-connaissances, comme à la MJC Daniel Ferry à Nanterre.La plupart de ses ami-es de l'épopée Week-end à Nanterre suivent des formations individuelles et se professionnalisent dans des métiers culturels ou dans l'éducation. Belade lui, s'entête et veut prouver que l'on peut réussir par ses propres moyens en autodidacte, malgré des galères qui semblent sans fin. Mais galérer ne doit pas devenir une fin en soi, et ne doit pas empêcher de réfléchir, se rebiffe-t-il. A force de petits boulots – il assiste par exemple Samir Abdallah pour des vidéos sur des vies en banlieues – , il rassemble de quoi auto-produire, pour l'essentiel, ses différents spectacles. En 1990, son spectacle Bienvenu au chômdu rencontre un succès mitigé. Il persévère pourtant sur le sujet du chômage ou de la précarité, et se lance dans l'écriture d'un roman, Et Dieu créa l'ANPE, édité par l'agence IM'média en 1994, et peaufine sa pièce éponyme, jouée en duo avec son compère Baba, notamment le 28 mai 1994 au Berry-Zèbre à Paris pour accueillir l'arrivée de la Marche nationale des chômeurs et des précaires.Le parcours de Belade et "l'univers impitoyable" de ses satires sociales seront retracés lors de différents hommages qui lui seront dédiés prochainement.