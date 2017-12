Voici l'émission "Frontline" du 22 décembre 2017, seconde émission consacrée aux 20 ans de la mort d'Abdelkader Bouziane et des luttes des habitants de Dammarie-lès-Lys. Diffusion d'un entretien avec Tarek Kawtari, militant du Mouvement de l'Immigration et des Banlieues.Pour télécharger l'émission, cliquez droit et enregistrez sous ici : Frontline - 22 décembre 2017 Pour écouter l'émission :