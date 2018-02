Emission "Frontline" du 23 février 2018 sur le festival Hardzazat

Tracklist

Voici l'émission "Frontline" du 23 février 2018 pour parler du festival Hardzazat (Maroc) avec Yaçer (Blast), Clotilde (Réalisatrice de "Chaos in Morocco") et Dj Missy Ness.FB Hardzazat : https://www.facebook.com/Hardzazat FB Hardzazat Hardcore Fest / Section France :Documentaire Chaos in Morocco : https://www.facebook.com/Chaos-In-morocco-463364080666716 01) L'Bassline "Chayllah système"02) Mehdi Black Wind "Lkoul fer3oun moussa"03) 7liwa "Nik DT"04) L'Moutchou "Much loved"05) Fat Mizzo "Dunk"Pour télécharger l'émission, cliquez droit et enregistrez sous ici : Frontline - 23 février 2018 Pour écouter l'émission :