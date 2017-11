Emission "Frontline" du 24 novembre 2017

Tracklist :



Voici l'émission "Frontline" du 24 novembre 2017 avec une sélection de sons Rap Fr, italien, US et latino.01) Black Bishop Band "Hard times"02) Le Krimo feat Toxik "Bavure"03) Fils du Béton "Putain de Rap vivant"04) VII "Plus jamais sans fusil"05) Skalpel x Many the Dog "Actualité du bloc"06) Gera MXM feat Hispana "No me llames"07) El Dedos "El cimarrón"08) Siempre fuertes 509) Bariara Micdara "Poemas desobedientes"10) Hordatoj "Fueron"11) Evidence "Jim dean"12) Ransom feat Jr "Dream baby"13) Nadir "Grattacieli"14) Drowning Dog & Malatesta "Stay consistent"Pour télécharger l'émission, cliquez droit et enregistrez sous ici : Frontline - 24 novembre 2017 Pour écouter l'émission :