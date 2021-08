Emission "Frontline" du 27 août 2021

Tracklist :

01) Lino "La révolte !"02) Salif "Enfance gâchée"03) Skalpel x Kheyzine "Daaark"04) Sousou Action & Kony.C "Je revendique"05) Res Turner feat L'1consolable, Fanny Polly, Djamhellvice & Max Waynn "Resist"06) Fils du Béton "Dinosaure du futur"07) Sitou Koudadjé "Dollars canadiens, francs suisses et euros"08) Kekro "L'envers du décor"09) Kanaye & Retah (La Chronik) "PLM 7"10) Sako (Chiens de Paille) feat Veust "Mauvaise planète"11) Fredo "Everyday"12) Guvna B feat D Double E "Very original"13) Knucks "Jubilee"14) AlcolirykoZ "Aranjuez"15) Warrior Rapper School "Chico bueno, mundo malo"16) El Sonido de la Resistencia "Sucio policia"17) Fundamento Under "Autentico pasajero"