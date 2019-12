Emission "Frontline" du 27 décembre 2019

Tracklist :



01) Rosita Perú "El rio y las rosas"

02) Jota Roots & Almen "Transición"

03) Siete Nueve "Oldest colonia"

04) Juan Pavimento "Spit the C.R.E.A.M"

05) Gang Starr feat Royce da 5'9' & Group Home "What's real"

06) Apollo Brown feat Chris Orrick & Magestik Legend "Thoughts in mind"

07) 38 Spesh feat Fred the Godson "Empty plates"

08) Akela feat Almen, Hatrapadah, Sky Sapiens, Negra Suerte, Prinz "Peruvian killa"

09) Rxnde Akozta & Rodesens "Q.B.A"

10) Garee "Represent my peoples"

11) Lalcko "L'écorce du roi (King)"

12) Dhab King x Sarbacane x Warlock x Ol Zico "Intouchables"

13) Saknes "Jettatura"

14) ATK & Ul'Team Atom "Mélancolique anonyme"

15) Flee Lord & Eto feat 38 Spesh "Roc Connection"

Voici l'émission "Frontline" du 27 décembre 2019 avec une sélection de sons Rap latino, US et Fr.Pour télécharger l'émission, cliquez droit et enregistrez sous ici : Frontline - 27 décembre 2019 Pour écouter l'émission :