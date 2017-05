"Fight the power - Hip-Hop et mouvements sociaux" le 21 juin 2017 à Paris

"Fight the power - Hip-Hop et mouvements sociaux" le 21 juin 2017 au C.I.C.P. à Paris dès 19H00.* Projection d'un extrait du documentaire "Protestas, propuestas y procesos" réalisé par Palante :* Discussion/Débat "Hip-Hop et mouvements sociaux" avec- Madj (Ex-Assassin) : https://www.facebook.com/maitremadj - Sylvain (CSIA-Nitassinan) : https://www.facebook.com/CSIA-Nitassinan-121599134614554 - Missy Ness (In Transit) : https://www.facebook.com/djmissyness - LNM (Couzins d'Afrique) : https://www.facebook.com/lescouzinsdafriqueofficiel - BBoyKonsian : https://www.facebook.com/bboykonsian - Palante : https://www.facebook.com/Palante-BBK-749043268450086 * Concert collectif avec Akye (BBoyKonsian-Première Ligne) aux platines et de nombreux Mc's dont :- Skalpel (Première Ligne) : https://www.facebook.com/skalpel93zoo - Saknes (La Jonction) : https://www.facebook.com/Saknes-198408503533381 - Laty : https://www.facebook.com/latyp - Sitou Koudadjé (Dangereux Dinosaures) : https://www.facebook.com/Sitou21Grams - Ryaam : https://www.facebook.com/ryaamofficiel - Djamhellvice : https://www.facebook.com/djamhellvice - Fik's Niavo : https://www.facebook.com/fiksniavokg - Kaïman (Underground Conspiration) : https://www.facebook.com/kaimanlanimal - Tino l'Insulaire : https://www.facebook.com/Tino.Linsulaire - Kiddam : https://www.facebook.com/kiddamandthepeople - Chyno (Syrie) : https://www.facebook.com/chynovation - Watar Jundi Majhul (Syrie) : https://www.facebook.com/Watar-Jundi-Majhul-وتر-جندي-مجهول-1716377545251909 + GuestsEntrée à prix libreC.I.C.P.21 ter, rue Voltaire75011 ParisMétro : Rue des Boulets ou NationEvent FB : https://www.facebook.com/events/226993177803182