"Journée contre la répression" le 18 juin 2017 à Lille

16, rue Georges Danton

59000 Lille

"Journée unitaire contre la répression !" le dimanche 18 juin 2017 à Lille.Ce 18 juin dès 14H00 à l'Univers, l' action antifa NP2C en collaboration avec les objecteurs de croissance de lille organise une projection et rencontre / discussion sur la répression et les violences policières contre les habitants des quartiers populaires, les militants révolutionnaires, les hommes et les femmes noirs, arabes, rroms, musulmans, et tout ceux que l'état a décidé d'harceler par sa justice et sa police.Avec comme intervenants :- Assa Traoré, soeur d'Adama Traoré, tué par les gendarmes l'été dernier : La vérité pour Adama - Anto, incarcéré prés d'un an suite à un montage judiciaire qui vise à criminaliser des acteurs de la lutte contre la loi travail : Libérons Antonin - Antoine - Libérez Antoine, militant syndicaliste interpellé et incarcéré l'an dernier à Lille durant le mouvement contre la loi travail.- Jean marc Rouillan, écrivain et ancien militant révolutionnaire d'Action direct, harcelé depuis 30 ans par la justice. Soutien à Jann Marc Rouillan, " ne laissons pas faire"- Le collectif des olieux, collectif de lutte des migrants du parc des olieux à lille, qui subit une lourde répression depuis l'été 2015.ainsi que des interventions d'organisation sur la répression et les violences policières qu'elles ont subi.Il y aura des stands de multiples groupes politiques et syndicaux amis, des tables de presse et vente de livres, un bar et la vente des nouveaux t-shirts de l' action antifa np2c L'entrée sera gratuite (une caisse de soutien à prix libre sera proposée)Cinéma l'UniversEvent FB : https://www.facebook.com/events/640986609439959