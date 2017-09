L'album "Hors délai" de Vazote et Fucky

En février 2017 sortait l’album commun entre Vazote au micro et Fucky à la prod. Membres du label virtuel « La mouette production » connu aussi comme METAPUCHKA – MTPK depuis 2003.Venus de Lille et pratiquant un rap à la base en assumant les fondamentaux hip-hop : rap, beatmaking, DJing et graffiti. L'originalité consistant selon eux à prendre ces disciplines comme des points de départ et non des cadres stricts.« De 2006 à 2017 on a sorti 7 projets via le net et en support physique (à prix libre) - en autoproduction - DIY - pas seulement en autofinancement, nous avons tout réalisé nous-même : ecriture - instru - mix - master - orga de soirée - affiche - gravage CD - pochette ... donc depuis plus de dix ans on avance discrètement mais avec la même énergie simple et sincère pour partager notre hiphop DIY avec l'envie d'allier une forme d’efficacité festive et un message fort. »Fev 2017 - HORS DELAI // VAZOTE & Fucky (beatmaker) //Mai 2016 - Dirty Sad tape // Dj berlin // (compil)Nov 2015 - Entre mes Lignes // Mom'Opa //Mai 2015 - Acte 5 // Vazote & Hman (beatmaker) // prod sur atari et S950Sept 2013 - Chronique de la mouette // Avec diverse artiste de la région Lilloisejan 2012 - Si tout etait a refaire // metapuchkaJan 2009 - Toujours inconscient sur Phase B // metapuchkaMai 2006 - Restitution // metapuchkaLes projets sont en écoute ici : https://metapuchka.bandcamp.com