La compilation "Le barillet - Volume 1" de Kheyzine disponible en libre téléchargement

Tracklist

Kheyzine est un beatmaker que l’on suit depuis longtemps et que l’on a eu l’occasion de croiser plusieurs fois sur Bordeaux. Cela fait maintenant quelques années qu’il fait des prods et c’est avec une satisfaction non dissimulée que l’on a appris que le premier rappeur qui lui a donné l’occasion de sortir un « vrai morceau » est Fils du Béton, « un honneur » selon lui. Depuis il a bossé avec pas mal de monde dans le rap indé dont des gens proches de l’équipe BBoyKonsian.Aujourd’hui il nous présente le premier volume d’une série de compilations digitales entièrement produites par ses soins « Le barillet – Volume 1 », disponible en libre téléchargement.01) Fidjay - Intro02) Fils du Béton - Le barillet03) Elom 20ce - Aveugle dans les ténèbres04) Lassoneur - Evite les centrifugeuses cuts :Nedu05) Reska-P - Pas la même planète06) Madj (Krystal) - Maudits07) Sitou Koudadjé - Balle perdue08) Reda & Slickyone - Ma plume09) Sianard - Movez ögur10) Strs Femezon - Freestyle le prix de ma patienceTéléchargez la compilation ici : Kheyzine "Le barillet - Volume 1" FB Kheyzine : https://www.facebook.com/Kheyzine-Ala-Prod-422354964814753