La compilation "Le très haut niveau" réalisée par Dino (Killabizz)

Si le mot « Ter-Ter » veut dire quelque chose quand on parle de rap indé, alors tu ne peut pas ne pas connaître Dino. Mc emblématique du 18ème arrondissement.

Tu l'as sûrement déjà croisé dans la rue, dans le métro parisien ou en concert en train de vendre ses skeuds aux côté de 2Spee Gonzales ou d'autres membres de Killabizz, Ursa major ou LBN.

Habitué des sorties musicales régulières et ardent défenseur du disque en physique écoulé en grand nombre, en VPC ou de la main à la main dans les recoins les plus sombres de la banlieue parisienne ou sous un soleil de plomb en Corse, le rappeur est une machine à rimes respecté.

On va pas s'mentir, sur BBoyKonsian on kiff le rappeur, musicalement et humainement. Pour son discours et sa disponibilité à chaque fois qu'on le sollicite pour venir jouer dans les soirées de soutien aux prisonniers ou contre les violences policières.

Après 2 albums solos « All-In » et « Retour en l'an 18 », et la réédition de « Killabizz project » avec son collègue Mayday, on peut enfin se procurer cette compilation 18 titres « Le très haut niveau » sur http://www.madeindizuit.com/ dispo depuis mars 2017.

Il y a peu, le rappeur avait lancé l'idée de réunir des Mc's de toute la France sur une série de disques via les réseaux sociaux, à la seule condition que ce soit du « haut niveau » selon les critères qui sont les siens. On retrouve donc des rappeurs de partout : Saint-Étienne, Marseille, Rouen, Toulouse, Lyon, 93... pour la plupart méconnus du grand public et d'une partie de la scène rap parisienne.