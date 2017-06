Discographie

Y'a des gens ou des « acteurs du rap » engagé et militant comme disent certains, avec qui on n’est peut-être pas d’accord sur tout, que ce soit dans la pratique, les stratégies ou l’approche musicale, et il faudrait peut-être des heures de discussion pour se faire une idée de qui a raison ou pas, si tant est qu’il soit nécessaire que quelqu’un ait forcément raison, mais franchement j’préfère avoir un titre en écoute sur « coutoentrelesdents » que sur ¾ des sites de pera offisales, si ce n’est plus…De même que résumer la plateforme web Coutoentrelesdents à un simple relais de « rap de totos squatteurs» ou « infos militantes anarchistes/communistes » est aussi réducteur que de résumer BBoyKonsian à un site d’ « islamo-gauchistes antifas axés uniquement sur les violences policières ».Sur leur blog on trouve entre autres, un Infokiosk, des bouquins et de nombreux liens vers des articles et analyses politiques, et bien sûr beaucoup de musiques.« Coutoentrelesdents existe grâce au système D (débrouille, dépouille, don…) afin que pratiques et productions soient accessibles à toutes et tous, et surtout celleux qui comme coutoentrelesentredents vivent sous le seuil de pauvreté (du pays).Le fric, on n’en a pas, on n’aime pas ça, et on est prêt-e-s à s’vider les poches pour le voir disparaître! »Vous l’aurez compris, Coutoentrelesdents n’a aucune visée marchande ou commerciale, même alternative, sur leur site tout est gratos, et a en juger par le contenu, ils sont aussi assez open sur d’autres groupes, collectifs et sites de pera, d’où l’idée de relayer un peu leurs trucs en faisant preuve d’altérité et de réciprocité musicale, étant donné que pas mal de titres de groupes très proches de Bboykonsian sont dispos sur leur plateforme. Pour l’occasion, j’ai demandé à Shai Hulud un des animateurs et rappeur du collectif, s’il pouvait m’envoyer une petite présentation et un historique de leur projet.Nous reproduisons ce qui nous a été transmis.« En 2010, avec des squatteur-e-s et des ami-e-s, on a enregistré une première mixtape dans un home-studio de fortune fabriqué en autodidacte, dans la chambre d'un des squats parisiens où certains habitaient. A la base on avait un micro, Cubase, et on savait qu'il fallait bidouiller les volumes, mais on ne savait pas reconnaître quand ça saturait ! Pour diffuser la musique, gratuitement et par nos propres moyens, on a créé le blog coutoentrelesdents.On s'est rendu compte qu'il pouvait aussi nous permettre de partager nos pratiques de luttes et nos critiques contre toutes formes d'oppressions. Il y avait – et il y a toujours - une urgence à habiter politiquement internet, parce qu'on avait constaté que l'extrême-droite et l'idéologie dominante en avaient fait leur terrain de propagande.En ce qui concerne le rap, certain-e-s rappeur-se-s n'ont fait qu'une chanson, d'autres sont devenu-e-s prolifiques, et de nouvelles personnes se sont mises à participer à l'élaboration de mixtapes sur des face B. En même temps, il y en a qui ont créé des stickers, qu'ils designaient et imprimaient là encore avec les moyens du bord (du genre, une vieille imprimante et du papier autocollant piqué où on pouvait).Un peu après, quand on a pu, on s'est mis à imprimer nous-mêmes des brochures et à les amener dans des concerts ou des fêtes de soutien sous la forme d'un infokiosque à prix libre. On a trouvé au fil des années des solutions pour produire plus facilement des grandes quantités de stickers qu'on colle et distribue le plus possible. Le prix libre de l'infokiosque nous aide à diffuser plus de choses, mais en général, on fait tout selon nos maigres moyens individuels.Aujourd'hui, le blog est alimenté d'articles glanés ailleurs, de brochures, de liens vers d'autres sites intéressants, d'images qu'on invente, et de résumés de nos lectures diverses et variées. On peut aussi y télécharger la musique qu'on produit et celle qu'on soutient. Il existe également un bandcamp et une chaîne youtube pour accueillir nos vidéos. Certains rappent dans des concerts de soutien, d'autres ont préféré participer à en organiser.Enfin, tout ça est affinitaire, gratuit, anonyme (on signe coutoentrelesdents pour les réalisations collectives, et par des pseudonymes pour celles individuelles), et évolue selon les rencontres. »- Émeutes en chambre (2010) : mixtape collective (shai hulud, momac, suzy, stressaone, alexk, dj ad, dispositif disciplinaire)- Emeutes 2 chambre(2010) : mixtape collective(shai hulud, momac, sarko ed, ottonom, mc mc, stressaone, opikanoba, alexk, mckarcher, yano2d, praxis)- Goulag (2011) : mixtape collective (unikogree, eretik, opikanoba, momac, lascie, shai hulud, toska, clandomc)- Pravda (2012) : mixtape shai hulud (feat. toska, eretik, momac, enedeka maska, praxis, clandomc- Universus (2013) : ep shai hulud (feat. Cchs, momac, opikanoba, clandomc, eretik, choco, nad, n2k)- Les chants du ver (2014) : album shai hulud (feat.momac, n2k)- Décomposition (2016) : album shai hulud- I rap II klass (2014) : album n2k (feat. unikogree, eretik, shai hulud)- T'étonnes pas...si ça détonne en bas de chez toi : hébergement du projet d'n2k (feat. unikogree)- Bande son pour les invasions barbares (2015) : hébergement du projet n2k/ dj son (mix down prod)- Mixtape 1312 (2015) : sélection et bidouillage de chansons par shai hulud- Mixtape anarkaosthetic (2016) : sélection et bidouillage de chansons par shai hulud- Mixtape Commune (2016) : mixtape participative et évolutive sur des beats de n2k- Charlie t'es ou ? (2015) : featuring choco/ shai hulud- La Vermine Echos de l'époque# 3 (2016) : clip pour la vermine (shai hulud)- la vie c cool/vaneigem vaportrap (2017) : clip et musique shai hulud- à l'assaut du ciel/ joëlle aubron chillwave (2017) : clip et musique shai huludBlog : https://coutoentrelesdents.noblogs.org/ Youtube : https://www.youtube.com/user/coutoentrelesdents Bandcamp : https://coutoentrelesdents.bandcamp.com/