Le CSIA-Nitassinan va avoir 40 ans !

Campagne de dons pour l'organisation des événements "40 ans de solidarité avec les peuples amérindiens" (conférence, exposition, concert...) :

En octobre 2018, le CSIA-Nitassinan célébrera la 38ème édition de la Journée internationale de Solidarité avec les Peuples Autochtones des Amériques, ainsi que ses 40 ans. Nous aurons la chance de recevoir à cette occasion plusieurs représentant.e.s amérindien.ne.s d’envergure, notamment : Winona LaDuke (Anishinabe - USA), environnementaliste autochtones, fondatrice de l’association Honor the Earth, Peji Trudell (militante Sioux-Dakota - USA), fille du poète et figure emblématique de l’American Indian Movement, John Trudell, Ellen Gabriel Katsi’tsakwas(Mohawk - Canada), porte-parole des Mohawk de Kanesatake lors de la crise d’Oka en 1990 et ancienne présidente de l’Association des femmes autochtones du Québec, Alexis Tiouka, Vanessa Joseph et Yanuwana Christophe Pierre (Kali’na de Guyane « française »), une délégation de la nation Mapuche (Chili / Argentine), la chanteuse folk autochtone Raye Zaragoza (Akimel O’Odham - Pima / Xicana - USA), une des Water protectors ayant participé à la lutte à Standing Rock contre la construction de l’oléoduc DAPL et l’artiste anishinabe Isaac Murdoch (Canada) dans le cadre de notre exposition « Protecteurs de l’Eau, Gardiens de la Terre », organisée pour lutter contre les projets d’extraction extrême en cours en Amérique du Nord (notamment contre la construction des oléoducs Kinder Morgan, Line 3, Keystone XL...).Journée internationale de Solidarité avec les Peuples Autochtones des AmériquesSamedi 13 octobre 2018 - de 14h à 22hSalle Jean Dame17 Rue Léopold Bellan, 75002 ParisMétro : Sentier (L3)Event FB : https://www.facebook.com/events/277029806186372/ A l'occasion de la célébration des 40 ans du CSIA-Nitassinan cette année (2018), nous sommes heureux de partager avec vous les 50 couvertures de notre revue (1984 à 1997) qui a marqué notre histoire et s'est fait l'écho de la voix des peuples autochtones aux côtés desquels nous nous tenons depuis 1978.Consultables en ligne ici : Nos revues NITASSINAN 1984 à 1997 Site : http://www.csia-nitassinan.org Page FB : https://www.facebook.com/CsiaNitassinan1978 D'autres événements sont prévus, plus d'infos bientôt sur le site du CSIA-Nitassinan...