"Marche Adama - 2 ans de lutte pour la justice" le 21 juillet 2018 à Beaumont-sur-Oise.Nous vous attendons nombreux, pour marcher à nos cotés, soutenir la famille et exiger vérité et justice pour Adama Traoré.- La journée commencera par une conférence de presse à 12h30 devant la mairie de Persan.- Puis à 14h00 RDV à la sortie de la gare de Persan-Beaumont pour commencer la marche destination le quartier de Boyenval.- A l'arrivée au quartier, interventions des familles de victimes et des collectifs de sans-papiers.- 19h00 Projection (en plein air) en avant-première mondiale du documentaire "Pour Adama, chapitre 1".- 20H30 Concert avec des surprises...Un bus sera mis en place par le Comité Adama, il partira de la Gare du Nord de Paris, mais les places sont limitées sur inscriptions.Event FB : https://www.facebook.com/events/438530463237263 Page FB : https://www.facebook.com/La-v%C3%A9rit%C3%A9-pour-Adama-160752057668634