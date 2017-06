Meeting "Face à la répression : On n'est pas tout seul !" le 16 juin 2017 à Paris

Meeting " Face à la répression : On n'est pas tout seul ! " le vendredi 16 juin 2017 à Paris.Rendez-vous à partir de 18h00 à la :Bourse du travail de Paris3 rue du Château d'Eau75010 ParisMétro : RépubliquePrésentation et discussion avec :- Assa Traoré - La vérité pour Adama - Antonin Bernanos - Libérons Antonin - Gael Quirante - Sudposte Hauts de Seine - Hadama Traoré - La Révolution est en marche National - Omar Slaouti - Vérité et Justice pour Ali Ziri - Amal Bentounsi - Collectif urgence notre police assassine - Jann-Marc Rouillan- Une militante de la Maison de la Grève Les violentes répressions policières et judiciaires à l’encontre du mouvement social contre la loi travail, les violences policières permanentes contre les quartiers populaires, l’état d’urgence ciblécontre les musulman-e-s, l’incarcération de militants syndicaux, antifascistes..Ces dernières années nous ont prouvé par l’absurde que la répression est devenu un des principaux moyens si ce n’est le seul, mit en place pour régler les questions sociales et les oppositions politiques.Face à cette répression qui se durcit, des réponses politiques et des solidarités de différentes natures se sont mises en place. Mais l’urgence et les faiblesses des moyens n’ont pas permis de répondre collectivement et nationalement face cette répression tout azimut.C’est pourquoi nous organisons ce meeting qui donnera la parole aux premières cibles de la répression afin d’esquisser une réponse collective et non plus partielle et éparse, mettre en lumière et lier les différentes répressions des manifestations aux quartiers populaires et la logique "Police/ Justice/ Prison" qui est devenu la seule réponse politique du gouvernement aux problématiques sociales et oppositions politiques.En espérant que ce meeting sera une première pierre à l'édifice de nos prochaines luttes communes !Face à la répression : ON N'EST PAS TOUT SEUL !Event FB : https://www.facebook.com/events/1391035350975805 Entretien d'Antonin Bernanos par NnoMan