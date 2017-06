Ménilmontant F.C. 1871 : Un club de foot populaire

Le MFC 1871 est un club de football autogéré dont l’objectif premier est de réunir des individus partageant les mêmes valeurs du football comme la solidarité et la collectivité. Le MFC se place en opposition aux réalités actuelles du football moderne telles que l’omniprésence de l’argent, l’hypersécurisation des stades ou la répression des supporters.



Au delà de notre amour pour ce sport, nous sommes des femmes et des hommes, uniEs par le rejet de toutes les discriminations basées sur le genre, l’origine sociale, la religion ou encore l’orientation sexuelle.



Le MFC fonctionne en autogestion : touTEs les membres ont le même pouvoir de décision qu’il/elle soit joueu-se-r ou simple support-rice-er.



Pourquoi Ménilmontant Football Club 1871 ?



Tout d’abord parce que Ménilmontant reste l’un des derniers quartiers populaires et multiculturels de Paris, malgré les tentatives de gentrification par la mairie bourgeoise. Nous n’y vivons pas tous, mais nous nous y retrouvons dans le cadre de luttes sociales telles que les luttes contre le racisme, l'homophobie, les violences policières ou pour le droit au logement.

Aussi, parce que la date 1871 est une date symbolique à nos yeux : celle d’un Paris rebelle, populaire et défiant l’ordre bourgeois lors de la Commune de Paris.



Le Club est ouvert à touTEs, peu importe le niveau, l’origine, le genre, la nationalité ou la religion. N’hésitez pas à nous contacter pour vous investir et faire vivre ce projet.



LOVE FOOTBALL, HATE FASCISM



------------------------------------------------------------------------------------------------------------



Ménilmontant Football Club 1871 is a self-managed amateur football club. One of its first aims is to unify people sharing the same football values; solidarity and collectivity.



MFC is against current football realities such as omnipresence of money, hyper security of stadiums or supporters' repression. Beyond our love for this sport, we are women and men unified by the reject of any prejudice based on gender, social origin, religion or sexual orientation. MFC works in self-management: every member has the same decision power whatever status she/he has (player or supporter).



Why Ménilmontant Football Club 1871 ?



First, because Ménilmontant stays one of the last popular and multicultural neighbourhoods in Paris, in spite of the gentrification attempts by the bourgeois city hall. We do not all live there but we meet there under social struggles, against racism, homophobia, police violence or the right to housing.



1871 is a symbolic date for us: a rebel and popular Paris defying the bourgeois order during the Commune of Paris. The club is open to everybody, whatever your football level, race, gender, nationality or religion is. Don't hesitate to contact us, get involved and support the project.



LOVE FOOTBALL, HATE FASCISM