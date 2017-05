"Mes enfers", l'album concept de Noar Mc disponible en CD & Digital

Tracklist

« Après avoir sorti, le 28 octobre 2016, le maxi « Autoportrait », Noar MC récidive avec un nouveau projet. Un album, ou plus précisément un album-concept entièrement produit par son acolyte Dan.Akill, nommé « Mes enfers » sorti, en CD et Digital, le 28 avril 2017. »Diable ! Il fallait bien en parler un peu sans s’brûler les ailes ! (Désolé pour le jeu d’mots.)Difficile de s’étendre trop longtemps tant l’album est personnel, introspectif et torturé. Cela pourrait nous gêner quelque peu si on n’avait pas déjà croisé le MC sur scène ou avec son ancien groupe Artiztik 91 comme par exemple sur la compilation « Traces de lutte ». Le propos est sombre et dérangeant, mais le bonhomme est réservé et sympa. Et finalement celui qui en parle le mieux, c’est lui-même y compris quand la présentation se fait « officielle ».« Le titre de cet album fait référence aux souffrances accumulées par l’artiste au cours de sa vie. Il s’agit, par conséquent, d’une œuvre particulièrement intimiste traduisant, notamment, les émotions et les réflexions en rapport avec son parcours. Les causes et les effets de ses problèmes personnels… Son vécu. »« L’ambiance lugubre qui se dégage des productions de Dan.Akill et la profondeur des textes de Noar Mc nous conduisent directement dans les abîmes de l’esprit de ce dernier. Chaque musique est comme une porte derrière laquelle se trouve une pièce avec un miroir accroché au mur. Peut-être que c’est vous-même que vous allez apercevoir en le regardant… Je préfère vous avertir : Vous allez pénétrer dans un univers obscur où il vous faudra partager les douleurs d’un autre ! Mais… »01) Bienvenue dans mon cauchemar (L’enfer de la réalité)02) Les stigmates du temps (L’enfer des souvenirs)03) Auto-combustion (L’enfer des sentiments)04) Face à moi-même (L’enfer de la solitude)05) Mort-vivant (L’enfer de survivre)06) Musique maudite (L’enfer du rap)07) Bouche cousue (L’enfer du silence)08) La descente (L’enfer de la déprime)09) Tu veux connaître la vérité ? (L’enfer des secrets)10) Au bord du précipice (L’enfer de la déchéance)11) Destinée hasardeuse (L’enfer de l’avenir)12) Au revoir et à jamais (L’enfer des adieux)13) Mes enfers (L’enfer des enfers)FB : https://www.facebook.com/noar.mc Site : https://www.infernal-music.com