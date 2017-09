Mixtape de Templar "Beat, cœur, stylo" disponible en libre téléchargement

Templar, vieux routard du rap indé, vient de sortir un nouveau projet qui, plus de 20 ans après ses premiers faits d’armes rapologiques, marque le début de sa « vraie » carrière solo. Pour l’occase on a demandé au poto Fik’s, un des fondateurs du label KARTIER GENERAL, de nous envoyer une bio afin de découvrir ou redécouvrir un rappeur que l’on n’avait pas entendu depuis longtemps.« Depuis son plus jeune âge où il grandit à Antony (92), Templar a toujours montré un attrait particulier pour les travaux d’écriture. Quand il découvre le rap au début des années 90 on peut parler de coup de foudre. Ce qui devait arrivait arriva il fonde son premier groupe avec KID et Akram en 1995 pour mettre en musique ses premiers textes.Sa plume déjà remarquée, continuera de s'aiguiser au sein du groupe Ul' Team Atom qui voit le jour en 1997 et qui compte en son sein des artistes tels que GRODASH, FIKS & PKAER, REENO, K.I.D et SINIK. Le groupe fera son chemin et rencontrera un réel succès d'estime dans l'underground, notamment avec deux mixtapes « AT HOME » spéciales FEATURING (DIAM’S, SCRED CONNEXION, LA BRIGADE, L.I.M, NAKK, LES 10’) mais surtout l'album « Les Anges Pleurent et la Rue Chante... » sorti en 2003.Au fil du temps les personnalités artistiques s'affirment et chaque membre du groupe ressent le besoin de faire des expériences en solo pour exprimer des facettes plus intimes de sa personnalité.Templar traverse alors une période charnière de sa vie. Il devient père en 2005 et doit faire face à de nouvelles responsabilités qui vont l'occuper mais aussi et surtout l'inspirer et le pousser à écrire avec encore plus de maturité. Il fait tomber son habit de rappeur pour devenir un Artiste capable de toucher les gens en parlant de ses origines corses, de son rapport à la paternité et des échanges humains quels qu’ils soient. Son rap se rapproche de plus en plus de la poésie urbaine.Templar est capable de faire des performances en rap quand l'ambiance d'un morceau le nécessite comme dans le titre « Tu veux quoi ?! », en featuring avec RCFA, sorti en 2007 et « playlisté » sur Trace TV pendant de longs mois. Mais c'est quand il se transforme en narrateur de nos galères quotidiennes ou de nos peurs secrètes, sur des mélodies mélancoliques, qu'il prend toute sa valeur.Après des problèmes contractuels qui bloquent la sortie d’un album pourtant travaillé avec acharnement, Templar prend un peu de recul avec un milieu qu’il a côtoyé au quotidien pendant 20 ans.Il ne revient qu’en 2014 avec le projet « Hors-Sérim » conçu et réalisé en compagnie de REENO. Ce projet lui redonne le goût des séances studio et l’incite à reprendre l’écriture.Cependant, on peut dire que sa vraie carrière solo ne commence qu’à la fin 2016 quand il rejoint le label KARTIER GENERAL, fondé par Fik’s & P.Kaer épaulés dans un second temps par Matos.Sa Mixtape "Beat, cœur, stylo" disponible en téléchargement gratuit comporte 13 titres sur des productions originales (Mani Deiz, 2ti, Sonar…) est une carte de visite parfaite pour Templar qui prouve que sa plume est plus affûtée que jamais et que rien ne remplace l’expérience d’un homme capable d’assumer ses erreurs passées en regardant de l’avant. Amoureux des mots qu’il sait mettre au service d’un message. »À suivre donc en ligne.Mixtape à télécharger ici : http://www.bboykonsian.com/file/192999 FB : https://www.facebook.com/templarulteam