Nouvel EP de Drowning Dog & Malatesta "Sick of this shit" disponible en Digital

Tracklist

Drowning Dog et Malatesta reviennent avec un nouvel EP "Sick of this shit" disponible pour l'instant en version digitale.Le Vinyl 12Inch arrive cet été avec la participation des labels EK Records, Disorder Rebel Store, Fire and Flames Music et BBoyKonsian.01) Here we go again02) Stay consistent03) Manufacture consent04) Sick of this shit (Skit)05) Free thought06) Malatesta07) Activate08) Flesh & nostalgiaBandcamp : https://drowningdogandmalatesta.bandcamp.com/album/sick-of-this-shit FB : https://www.facebook.com/DDMRAP2017 /// https://www.facebook.com/DROWNINGDOGANDMALATESTA