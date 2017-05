Nouvel album de Nodja "N" disponible en CD et Digital

Tracklist

Le nouvel album de Nodja « N » est disponible depuis le 4 avril 2017 en version CD et digitale.Il s’agit du deuxième album officiel de ce Mc trentenaire dont le blase ne vous ai pas inconnu si vous vous êtes saignés les oreilles avec du rap indé entre Perpignan, Montreuil et Paname ces 10 dernières années.Un léger accent du sud estompé par les rues parisiennes et banlieusardes s’accordant parfaitement avec un boom bap nerveux et énergique. Une pointe d’ironie et de second degré. Et un engagement lyrical qui fait toujours plaisir comme sur des morceaux tel que « Wesh le faf » et « Putain d’routine » du précèdent album « Mon sal’air ».Pour ce deuxième LP 15 titres de charbonneur de la rime et des machines, Nodja qui assume pour une partie de la galette, la double casquette de rappeur/beatmaker auprès de son collègue Tobby, en remet une couche accompagnée de ses potos de l’Uzine pour ce qui est de l’enregistrement, le mix et la réalisation.Le premier extrait « Ca s’mérite » nous avait mis une bonne claque, toute en sobriété, colère contenu et délire sombre très efficace. Avec un clip réalisé pat Tony Toxik et filmé par Noswil qui a bien tourné.Pour les Featuring on retrouve Cenza (L'uzine), Première Ligne, Lexworxx (Exepoq), DJ Masta (Pur East). Une dose d’intervention suffisante qui vient compléter un album varié et cohérent. Métisse d’origine espagnole, le rappeur nous offre même un titre dans la langue des résistants aux fascistes de la guerre civile. On aime particulièrement les titres « De janvier à décembre », « Que dalle », « Insomnia», « PMU » et le très autodidacte « Maigritude ».Un très bon disque qui se retrouve logiquement en Skeud du moment sur le site. A choper vite et en roulant à plus de 90 BPM.01) De janvier à décembre02) ça s'mérite03) Il m'faut rien d'plus04) Que dalle05) L'heure du rappel feat Lexworxx06) En direct de la nuit feat Dj Masta07) Sous une pierre sans nom08) Insomnia09) Ecole guerrière10) Campeones del asfalto11) Interlude12) Ol'skool boy feat Cenza13) PMU14) Flicage feat Première Ligne15) MaigritudeFB : https://www.facebook.com/NODJA-116863258328471 Bandcamp : https://nodja.bandcamp.com/album/nodja-n-2017 Album disponible en CD dans notre boutique en ligne : http://www.bboykonsian.com/shop/Nodja-N_p1405.html