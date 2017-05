Nouvel album de Sitou Koudadjé "Chansons cardiaques" disponible le 26 mai 2017

Après « 21 grams » et « It's that jazz/rap ? » en duo avec Greg Mo, l'ami Sitou Koudadjé du collectif Dangereux Dinosaures nous revient avec un nouvel album intitulé « Chansons cardiaques » qui sera disponible le 26 mai 2017.



Un album moitié moins long que « 21 grams » sur lequel on retrouve des potos comme Koffi Anani. Un extrait clippé est disponible en ligne « J'ai vu comment ces gens te regardent quand tu n'es personne » peut-être le titre de morceau le plus long de l'histoire du rap français. En tout cas l'extrait vaut le détour. A suivre en ligne, en concert et en meute comme des loups.

Tracklist :