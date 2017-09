Nouvelle Mixtape de Gorah "Chutes de stud"

Mais avant toute chose qui est Gorah ?Pour répondre on le lui a tout simplement demandé, et il a répondu à la 3ème personne.« Activiste hip-hop depuis 98 et originaire du 18e, Gorah se forge très vite une identité dans le rap, via le micro et la prod. Après un 1er groupe, Dernier Verdikt, puis après avoir rejoint l'Execution Sanz Appel (E.S.A) avec qui il écume les scènes parisiennes (Batofar, Café Montmartre, Abracadabar, Flèche d'Or,...) le rappeur existe dans le monde du rap.En 2003, il sort un 1er EP solo "Le Pro-G" et lance ses "Summer Session", compilation mélangeant le rap à de nombreux styles musicaux. Cette aventure dure encore à ce jour, elle lui permet de tenter de nouvelles choses. Avec la fin de ses 2 crews, Gorah continue l'aventure en solo et élabore un nouveau répertoire. En 2004, il rejoint Wicked Vibz Station, une émission de radio hebdomadaire consacrée au hip-hop et au reggae, diffusée sur FPP. Il quittera l'émission en 2013, après 9 ans d'animation sur les ondes.Entre les mixtapes, les projets téléchargeables sur le net, les featurings, il s'attaque en 2006 à "Edifices" un maxi 3 titres avec Enz en feat qui sera clippé. La série "Summer Session" ne s'arrête pas pour autant, 2006, 2007 et 2009 apporteront leur crus. L'ambiance musicale est toujours aussi originale mais ces fois-ci les guests sont nombreux et prestigieux : Specta, Octobre Rouge, Le vrai Ben, Gaïden, Ursa Major, Force Pure, Sterna, Kizito, Enigmatik...S'ensuit une période de calme, si ce n'est des apparitions sur des projets extérieurs, tels que la compilation "Appelle-moi MC" , "Petits meurtres entre amis" de Walter, "En passant par les autres", des feats et quelques tapes, Gorah se re-concentre...même s'il ne lâche rien!Après "Un été de Merde" (2012) qui remplace et clos les "Summer Session" de très belle façon avec le clip "Au Rythme du Ska" (diffusé en tv et sur le web), Gorah revient avec "Où est Gorah", une mixtape de 20 titres. On y notera les présences de Nasme, Octobre Rouge, Hifi, Cassidy, Aki la machine, etc...En 2013, le couvert est remis : il sort "Encore un été de merde", une remixtape, comportant les morceaux de l'année dernière remixés ainsi que des inédits, avec la participation de beatmakers talentueux tels que Tayreeb, Dasuun, Phonk Sycke, Dj Veekash...En 2017, sort "Chutes de Stud" une mixtape contenant inédits, maquettes, titres oubliés, couplets et freestyles, le tout enchaîné par Dj Darkfader. En parallèle, une série de clips vidéo sur des instrus du moment est lancée : #Fassebé. »Un artiste discret qui mérite qu’on s’attarde sur son travail. 20 ans après l’envie de créer est toujours au rendez-vous et les projets continuent à s’enchainer « calmement » mais sûrement.La Mixtape "Chutes de Stud" disponible ici : https://hauteculture.com/mixtape/24427/chutes-de-stud Youtube : https://www.youtube.com/user/gorah1 FB : https://www.facebook.com/gorahLMV