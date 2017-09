"Patience", l'album instrumental de Tideux disponible en CD & Digital

Est-ce que t’as commencé par rapper ou produire ?



J’ai commencé par rapper vers la fin des années 90, au début c'était que des petits freestyles entre potes, j ai écrit mon premier texte en 2002 si mes souvenirs sont exacts.





Avec quoi a tu commencé la production niveau machine, et aujourd’hui tu bosses avec quoi ?



J’ai démarré la production d’instrus en 2006 sur un petit ordinateur portable sur lequel un ami m’avait installé (Sound Forge et FL Studio), aujourd’hui je bosse toujours sur le même séquenceur (FL Studio), mais sur une tour plus puissante qu’à l’époque, ainsi qu’avec une bonne carte son.





Tu peux nous expliquer un peu comment tu bosses (est-ce que tu cherches les samples avant, tu fais les beats à part etc…)



D’abord, je passe relativement pas mal d’heures à écouter des sons, principalement des sons sortis entre 1960 et 1980, ceux qui me plaisent à la première écoute, j’en fais des sortes de playlists… Ensuite, quand je suis motivé à pondre une prod, j’écoute les différentes playlists et selon l’humeur, l’atmosphère dans laquelle je suis, je choisis un track à découper. J’effectue mes découpes de samples dans Sound Forge, après cette opération, j’ouvre mon séquenceur (FL Studio) et c'est parti pour la créa !!

« Tideux ou P’tit2 est un rappeur, beatmaker, né en 1983, originaire de Konk-Kerne (Concarneau) dans le Finistère (29). Il fait ses premiers pas dans le milieu au début des années 2000 dans un groupe nommé Oxij’n. En 2003 il participe à la création de l’association « Lumières Urbaines » dans laquelle vont se côtoyer rappeurs, dj’s, b.boys, tagueurs et quelques zikos.En 2005 il fonde avec plusieurs acolytes le collectif Harmopée. C‘est au cœur de ce collectif qu’il peaufine son écriture, son flow et qu’il commence à se familiariser avec la M.A.O. Avec l’Harmopée, il pratique un rap alternatif ou se mêlent questions existentielles et brutalités du quotidien, il joue régulièrement sur les scènes locales. En juin 2007 il apparait sur la « Rashane mixtape vol.1 » du beatmaker Raan, puis sur l’album de La Spirale « Envers et contre tous » qui sort en 2009. C’est en novembre 2011 que l’Harmopée édite son album éponyme, il y pose des lyrics et co-signe quelques prods. Le collectif fait sa dernière scène au printemps 2012.Début 2013, il apparait sur la compile « Contre l’Ayraultport et tous les projets inutiles ». C‘est à cette période qu’il crée des liens avec les membres de Dernier Rempart et le collectif Strictement Vaurien de Brest, ainsi qu’avec le groupe Première Ligne (93). Aussi, il devient membre du Tamahagané Clan qui réunit 4 beatmakers (Raan, Many The Dog, Tideux, Fl-How).En janvier 2014 le clan sort le premier volume des « Tamahagané beats », deux autres volumes suivent. En septembre 2014, on le retrouve en featuring sur l’album de Fl-How aka La Plume, « Immonde, nuisible, hostile », cette même année il signe des prods sur le « Black album vol.1 » de Skalpel. Par la suite, il apparait sur quelques mixtapes telles que : À Bas La Françafrique, Hip-Hop Avant Tout… Il travaille beaucoup sur l’élaboration de beats réalisés principalement a base de samples qu’il puise dans la soul, le blues, le funk… Il collabore avec des rappeurs de l’underground, participe à l’album « II » de Première Ligne, a la mixtape « Du miel, du rap et des guns » et au maxi « Mémoires des luttes » de Skalpel, à l’album de Réplik 2 Parias … »Le 18 octobre 2016 est sorti son premier album solo instrumental « Patience », du boom bap thérapeutique comme il aime à le définir. Un album 14 titres mixé et arrangé par R2AN RECORDZ et masterisé par CCK PRODUCTIONS. La très belle couv’ est signé SINOK 426.De très belles productions teintées de soul et de boucles qui vous font voyager loin et vous émeuvent par leur densité. Si vous rappez et que c’est votre came musicale nul doute que l’envie de prendre un stylo et d’écrire s’emparera de vous. Bouger la tête en plissant les yeux deviendra un réflexe salutaire pour vous permettre d’encaisser ce beau projet.En 2017, on le retrouve à la prod sur l’album « William Blake » de E.one, sur l’album « Outlet » de Rxnde Akozta (Cuba), sur l’album « Monologue Social » de Original Tonio,… Actuellement Tideux a d’autres collabs et projets en chantier, dont un premier album solo de rap…Du coup on lui a posé quelques questions.Je commence toujours par monter la ligne de samples, vient ensuite le placement des drums, c’est à dire de tous les éléments de batterie, pour finir par la ligne de basse, que très souvent mon bro Raan vérifie sur les beats qui sortent car ça reste un peu mon point faible.Quelles ont été tes influences au niveau de la production ?Je suis beaucoup influencé par les prods d’Apollo Brown, mais aussi par Alchemist, RZA, The Audible Doctor, Leaf Dog, The Arkeologists …Comment tu choisis les prods sur lesquelles tu vas rapper ou celles que tu vas proposer aux rappeurs avec qui tu bosses ?Les prods que je choisis pour rapper sont principalement celles sur lesquelles j’ai eu un coup de coeur, celles qui me parlent le plus.Quant aux rappeurs avec qui je bosse en tant que producteur, je leurs envoie régulièrement des sons, et c'est eux qui choisissent ceux qui leur plaisent pour leurs projets, ceux qu’il faut mettre de té-co ou pas.Tu peux nous parler un peu de ton futur album solo en tant que rappeur ? Y'a un concept ? Un thème ?Oui en effet, en 2017, j’ai ralenti un peu la production pour me consacrer à la création d’un album solo, cette fois ci en tant que rappeur, ce projet n’a pas de concept précis, il aborde nos conditions de vie, ma vision du monde, les luttes sociales à mener… Il est produit par le Tamahagané Clan (Many The Dog, Raan, Tideux, Fl-How), il y a quelques feats en chantier, le traitement de cet album se fera en famille avec Raan (R2an Recordz) et FL-How (CCK prod), en ce qui concerne le nom de l’album, je le dévoilerai prochainement, la sortie du projet se fera courant 2018.FB : https://www.facebook.com/TideuxTamahaganeClan Bandcamp : https://tideux.bandcamp.com L'album est en vente dans notre boutique en ligne ici : http://www.bboykonsian.com/shop/Tideux-Patience_p1427.html