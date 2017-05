Premier album d'Artillerie de Salopards "Cellules reproductives" disponible le 26 mai 2017

Artillerie de Salopards est un groupe qui nous vient de Tours.« Groupe de rap en autoproduction créé en 2003. Il est composé de 6 Mc’s (Adelo, Borsa, Ragnar, L’apache, Toxcimer, Artilleur n°7), 1 DJ (Monsieur H) et un ingénieur son autodidacte (Metco). Plusieurs beatmakers de leur région travaillent avec le groupe (Mazette, Zöen, Wollax, Metco).Les thèmes développés sont politisés et contestataires. »Ils annoncent la sortie de leur premier album « Cellules reproductives » sur le label Vasta prod des potos du Kyma, qui eux aussi nous viennent de Tours (groupe que les amateurs de rap engagé connaissent sûrement à travers leurs nombreux disques et concerts depuis 15 piges, et leurs apparitions sur les compilations Bboykonsian).Groupe aux influences « rap français » à la sauce La Rumeur, Casey, Scred connexion assumées, et possédant un discours très « lutte des classes » articulé avec la vie d’quartier, on a pu les voir sur scène récemment et on a beaucoup aimé. On vous invite à vous tenir au jus, quand l’album sera dispo on relaiera tout ça sur le site.FB : https://www.facebook.com/ArtilleriedeSalopards Bandcamp : https://artilleriedesalopards.bandcamp.com