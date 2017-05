Premier album de Soledad "Frères de Soledad" disponible en CD & Digital

Franchement juste pour le nom du groupe et pour le choix de mettre en avant Angela Davis sur la cover, vous devriez vous procurer ce skeud. Pour moi c’est comme un hameçon, et pour qui connait les références politiques que cela implique, la sensation de se retrouver devant un hommage aux luttes dont on se sent redevables, parait totalement évidente. Pour ce qui est des Frères de Soledad « originaux », je vous invite à faire l’effort de cliquer sur ce lien pour mieux comprendre la référence et son impact https://quartierslibres.wordpress.com/2014/03/04/des-freres-de-soledad-aux-freres-de-villiers-le-bel/ . Et pour Angela Davis, lisez et imprégnez-vous de son autobiographie http://www.aden.be/index.php?aden=autobiographie---davis , c’est mieux qu’un film et la réalité dépasse la fiction politique et militante.Le disque de Soledad commence avec deux titres, « Entre le soleil et la lune » et « Ouled el ghorba », aux samples de musique rebeu, des textes en arabe et en espagnol et un peu d’français, comme pour annoncer la couleur : Ici on a à faire à du rap de fils d’immigrés, pas du rap céfran. Les deux titres suivants, « Frères de soledad » et « Soledad », servent de présentation et d’explication au pourquoi du comment du groupe et du disque. Ça se relâche sur « Bullshit » avec un bon featuring en anglais en la personne de Stress.Deux étapes plus loin on retrouve un autre featuring que les fans du site connaissent sûrement, tant chez Bboykonsian on a essayé de mettre en avant l’un de nos rappeurs préférés, j’ai nommé Fils du béton. Sur un titre un peu spé, « Alien Theory », mais qui fonctionne très bien.Les titres suivants nous plongent dans un univers un peu plus speed et revendicateur avec pas mal de métaphores « Opprimés VS Oppresseurs ou Indigènes VS Colons ». Puis la pression se relâche sur « Smooth », en mode sample jazzy, et sur « Flashback », en feat avec Cicco et SLZ. Un peu de son déstructuré sur « Cesse de parler » et de la soul mêlée à du rap chantonné sur « ma part de progrès ». Les derniers titres restent dans l’délire du skeud avec pas mal de refrains chantés et un délire en mode samouraï et Japon sur « Nippon ». Le disque se termine sur une note plus sombre et cuivré avec « la rage et le cœur ». Que dire de plus ? Un bon premier album de groupe avec des bonnes prods réalisées pour la plupart par K-listo, un des rappeurs du collectif, ainsi que de bons textes. La France, ses dominations, ses rapports de race/classe, le continuum colonial, les quartiers populaires, mais aussi ses résistances et ses luttes de l’immigration, voilà la toile de fond textuelle et mon ressenti.Notons la présence appréciable de nombreux scratchs tout au long du disque. Réalisés par Dj Mod'Est, une vieille connaissance du label. A l’heure où les DJ ne sont utilisés que comme faire-valoir en boîte de nuit en mode clé USB ou doigt qui sert à appuyer sur play ou stop pour des rappeurs mégalos, on apprécie. Big up !FB : https://www.facebook.com/freresdesoledad Bandcamp : https://freresdesoledad.bandcamp.com