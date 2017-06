Premier album de Zik Zitoun "Ça va huiler"

Présentation officielle

J’avoue, j’connaissais pas du tout l’groupe, c’est Akye qui m’a envoyé le skeud sur les conseils avisés de notre poto Toma, ancien animateur de Frontline et très friand de nouveautés pera et de mélange des genres.Vu l’blaze du groupe et le jeu d’mots, j’me suis dit ça doit être un truc à la Zebda ou les potos de M.A.P/Z.E.P, et effectivement il y a un peu d’ça, des instruments acoustiques mélangés à des beats et des rappeurs rebeus ou bylkas ; ils se présentent eux-mêmes comme du « rap méditéranéen ou alternatif ». Sauf que là y'a un DJ et c’est un plus qui chez Bboykonsian fait toujours plaisir.En creusant un peu, on s’aperçoit que ce n’est pas un de ces groupes formés à la va vite en mode « world music » par une obscure maison de disques qui veut faire dans l’exotisme commercial parce que c’est à la mode dans le réseau des salles subventionnées. La formation existe depuis 2013.Le groupe est composé de deux rappeurs : Salim aka Grand Sal un ancien proche de OGB de la Mafia K'1 Fry originaire d’Ivry, comme son collègue Mess B qui n’en sont pas à leur premier coup d’essais.Le Dj, DJ Deck, on connait l’blaze depuis longtemps, étant donné que j’ai moi-même, comme mal de rappeurs indés de Paname/Banlieue, posé sur les mixtapes qu’il réalisait avec Mazer, j’ai nommé la série des S.O.S freestyles en cassettes, un truc de old timers et de squatteurs de Chatelêt-les-halles au niveau d’Ekirok. On kiffait aussi ses prestations chez IV my people et puis fallait bien faire un clin d’œil à la vibe bretonne du groupe. Y'a pas un gars de tess de ma génération qui n’a pas entendu un jour dans un hall que les bylkas c’était un peu des Bretons aussi. Viennent ensuite « Iris le harpiste confirmée, Mehdi Ryan, le percussionniste aux mains d’acier et Mehdi Dalil le guitariste aux gants de velours sont les nouveaux venus de l’année 2015 et ils étaient la promesse d’un souffle nouveau au sein du groupe ».L’album est dense, bien produit et réalisé, et les textes sont percutants et parlent de cette dualité entre la vie en France d’un immigré maghrébin dans un quartier populaire et la nostalgie du bled que l’on a plus ou moins connu, un bon concentré de rap de fils d’immigrés. Sont aussi évoqués le sort des migrants qui débarquent sur des bateaux de fortune après des traversés de la Méditerranée périlleuses, où l’Europe est entrevue comme un espoir de sortie sans autre choix possible pour de courageux Harragas : « Y'a pas qu’des poiscailles en Méditerranée ». Ça revendique l’identité kabyle, ça dédicace Gaza et la Palestine, on s’croirait au bled, mais en France, et perso, ça me rappelle ma cité, et comme dirait l’autre, 93/94 c’est la même. Des morceaux « joyeux » se mêlent à des titres plus « sombres » sur un long format au sens propre du terme, pas moins de 20 titres, de quoi découvrir l’univers du groupe, son propos, sa maturité et sa couleur musicale où peuvent se mêler sirènes hypnotiques et boucles de harpe sur des percus. Que dire de plus ? Ça vient de loin frère… mais c’est du made in France !Zik zitoun, c’est avant tout une recette, celle de la réussite, de la générosité et du partage. A l’image de leur morceau intitulé « La cuisine est prête » dans lequel on nous promet une grosse gamelle, Zik Zitoun aime à offrir la satiété musicale à ses auditeurs.Ce groupe atypique (composé de 2 Mcs, 1 Dj, 1 guitariste, 1 percussionniste et 1 harpiste) mélange les genres et attire par sa curiosité artistique.Salim aka Grand SalIl a le charisme aussi large que les épaules et son pied n’est pas d’argile, Salim n’en n’est pas à son coup d’essai. Originaire d’Ivry, il a commencé sa carrière dans le rap avec son premier groupe Triangle auprès de Milas et Diaf avant d’intégrer le collectif OGB-L'EQUIPE et de devenir le binôme d’OGB (membre de la Mafia K'1 Fry) en terme de composition musicales signées à l’époque « Zit Zitoun ». Aujourd’hui il fait revivre ce duo dans le groupe presque éponyme.Mess BMess B, c’est la voix de stentor dont la puissance a celle de 50 hommes réunis. Ses yeux ont la couleur de la méditerranée et de l’ambition. Il fait ses débuts de rappeurs avec le collectif 6katre-iss avant de créer le groupe Etadame avec MAR et Noys. Jeune Ivryen dévoué à sa ville et amoureux de l’Algérie, il affûte ses rimes acerbes et puise son inspiration dans le quotidien et la poésie kabyle.Dj DeckOn ne présente plus DJ Deck, le scratch toujours bien amené, dont la carrière a commencé il y a 25 Ans auprès de Mafia Trece puis de IV my people et de Trust. Il est avec Mazer le créateur de la mixtape SOS freestyle. Aujourd’hui, Bruno offre son savoir faire et partage son talent et son amitié avec les 5 artistes. La méditerranée, la mer du centre du monde, Bruno la porte dans son cœur malgré ses origines Bretonnes et Zik Zitoun l’a adopté comme un enfant du pays.Mehdi Dalil, Mehdi Ryan & IrisLes deux Mehdi, inséparables virtuoses, et Iris, harpiste confirmée sont les jeunes musiciens de l’équipe. Mehdi Ryan, le percussionniste aux mains d'acier et Mehdi Dalil le guitariste aux gants de velours sont les nouveaux venus de l'année 2015 et ils étaient la promesse d'un souffle nouveau au sein du groupe.