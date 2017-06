Premier album solo de Saknes prévu pour fin 2017

Ces 8 derniers mois, Saknes du groupe de rap lillois La Jonction a sorti pas moins de 6 clips de très bonne qualité pour préparer la sortie de son album solo prévu pour fin 2017. Il y a peu nous l’avons invité avec Palante à jouer lors de la soirée Conexión Latina 5, et c’est avec plaisir que nous avons assisté à l’une des meilleures prestations de la soirée, d’où l’idée de relayer un peu les infos sur le parcours du frèro.« Membre du groupe lillois La Jonction, Saknes est un prématuré dans le domaine du Hip Hop, il baignait dedans bien avant de commencer à jouer avec les mots. Il débute par la danse sous l’influence de ses ainés « Beur and whrite » alors qu’il n’avait que 10 ans (1992).En 1994, il s'essaie au tag sous le blaze de Nasky, ces deux branches n’étant pas faites pour lui, il décide d’écrire son premier texte en 1995 pour ne plus lâcher sa plume. C’est donc à l’âge de 12 ans qu’il crée ses premières rimes. Il fait partie de cette école de l’égo trip comme il dit : "A la base, on se prenait la tête sur la forme et pas trop sur le fond, on était jeune et on essayait donc de bosser le style pour impressionner les autres et que les anciens nous repèrent dans la ville".Son premier groupe est fondé en 1995 (Coup 2 Pression) et par la suite, il fonde plusieurs collectifs (Rime Kontact/Witness...). Après de nombreuses collaborations avec des artistes de sa ville natale, Saint Quentin, il continue seul. En 2001, il arrive à Lille et fonde le Solyd H, collectif regroupant plusieurs artistes comme Stehmel, Makisah, Eddine et ensemble ils sortent une seule et unique mixtape intitulée « univers cité du hip hop ».Alors avec Ywill, son pote avec lequel il partage le micro plusieurs fois lors de représentations scéniques dans l’agglomération lilloise jusqu’en 2003, ils décident ensemble d’unir leur force et de fonder un groupe réunissant les gars avec qui ils traînent au quotidien : La Jonction.Ce groupe se compose de 5 mc’s, Rekta (Ex GPA), Ywill et Oprim (Ex Exeaquo), Prince (Ex Sens Interdit) et Saknes (Ex Solyd H). Un peu plus tard Dj Veekash les rejoint dans le groupe.En décembre 2004, ils sortent ensemble la compilation Réunion Clandestine réunissant des groupes des quatre coins de l’hexagone (Nid 2 Serpent, Rap Dezé, IPM, 45 Niggaz…), ils récidivent en 2008 avec le projet « Street Radio » distribué par Just Like Hip Hop où ils invitent Demi Portion, Fatal Lyrics ou encore Point Critik et enfin, en janvier 2013, l’album « Le Point sur le J » distribué par Musicast avec en collaboration des invités de marque tels que Afura, Scred Connexion, Al Tarba et Dj Smoke...Saknes est aussi reconnu dans le milieu du clash et de l’impro avec plusieurs inscriptions à des Battles mc’s. Il gagne le End Of The Weak Nord pas de Calais/Belgique, fait la finale nationale à Nantes en 2008 puis est demi-finaliste avec son acolyte Ywill à Bruxelles lors du Clash Franco/Belge organisé par La Zulu Nation.Il nous livre en téléchargement gratuit son premier solo intitulé « Sur ma tête » en Avril 2011, une street tape regroupant plusieurs titres enregistrés de 2005 à 2010 et parallèlement il se fait régulièrement inviter sur des gros projets comme "Next Level" de l'artiste Némir ou bien l'album du groupe ZEP.En décembre 2013, Give me 5 fait appel à lui et l’invite pour son concept « poignée de punchlines », l’artiste réussira cet exercice avec brio et l'installera un peu plus dans le réseau.Il prépare actuellement de nouveaux projets, un Solo et un EP avec le rappeur marocain Mehdi K Libre.Plusieurs titres ont déjà vu le jour et révèlent désormais l'identité du rappeur et la direction que prendra son 1er album avec notamment "La Valise Ou L'Insulte" ou Saknes traite d'un sentiment d'exclusion de cette France qui l'a vu naître et des conséquences que cela engendre, le titre "Jettatura" qui lui parle du mauvais œil, de cet entourage qui ne veut pas que tu réussisses par jalousie, par haine ou bien encore le titre "Lmachi Welli" une connexion avec son pays d'origine ou il invite Badr et M.Fix, deux artistes marocains de la ville de Salé...L'album solo de Saknes est prévu pour la fin d'année 2017, soyez à l'affût... »Page FB : https://www.facebook.com/Saknes-198408503533381 Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCdxTZDczNRozd4NBbLN9gmg