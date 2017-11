Projection du documentaire "Protestas, propuestas y procesos" à Paris le 25 novembre 2017

Le documentaire "Protestas, propuestas y procesos" sera projeté dans le cadre du festival des solidarités le samedi 25 novembre 2017 au C.I.C.P. à Paris.La projection sera suivie d'une discussion avec le réalisateur et les membres de Palante BBK , collectif à l'initiative du projet.Projet documentaire qui retrace 10 ans de luttes sociales et de mouvements contre-culturels dans la capitale péruvienne. Au sein de ce monstre urbain de 10 millions d'habitants qu’est Lima, la solidarité et l’organisation dans les quartiers populaires au travers d’initiatives indépendantes signent le renouveau d’une activité politique contestataire. Ce condensé audiovisuel retrace et croise le parcours de divers collectifs qui utilisent la musique, la peinture murale, le cirque, la sérigraphie ou la photographie pour former un réseau de contre-pouvoirs en marge des grands médias et des structures institutionnelles. Face aux violences policières, aux trahisons des différents gouvernements et en réponse à une réalité sociale très dure, la jeunesse a su trouver sa voix au travers de la contre-culture et de l'autonomie.Trailer : https://www.youtube.com/ watch?v=J_5w5YyqCE4 Film en Version Originale Sous-titréeDurée : 1h45 VOSTFRPage FB : https://www.facebook.com/protestaspropuestasprocesos Event FB : https://www.facebook.com/events/295362994297760 De 14h à 19h : Journée portes-ouvertes et Marché Solidaire avec de nombreux stands dont PeopleKonsian20H : Projection du documentaire "Protestas, propuestas y procesos"Entrée libreC.I.C.P.21 ter, rue Voltaire75011 ParisMétro : Nation ou Rue des BouletsSoirée organisée par le Centre international de culture populaire (CICP) et l'association PeopleKonsian :- CICP : www.cicp21ter.org - Association PeopleKonsian : www.bboykonsian.com