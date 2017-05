Projet commun de Hartigan x Mani Deïz "Purgatoire"

Akye m’a dit « Ecoute le skeud d’Hartigan, c’est vraiment pas mal du tout, c’est même bien », j’lui ai dit « Vas-y j’connais pas, mais opé, en plus c’est Slob qui a fait la jaquette, j’ai vu passer ça, elle est belle ».Le disque s’ouvre avec une intro « Les portes », qui nous présente un peu le concept de l’album. Bienvenue en enfer, ou presque…Pas d’ambiguïté sur l’ambiance dès le deuxième titre : « Purgatoire » du même nom que le skeud. « La colombe n’est qu’une vieille droguée squelettique » une phase et un son qui résument le délire : boom bap, textes mélancoliques et samples de piano/violons, pas vraiment une surprise quand on connait la couleur des instrus du beatmaker, mais ça l’fait.« Où je jouerai mon rôle comme un ailier un soir de grand match » sur « Personne », l’amateur de foot que je suis ne pouvait que relever.« Je sais qu’la mort et le pouvoir sont de connivence, que le chaos nous entraîne dans la guerre civile, que l’on affronte l’oppresseur et sa perfidie » sur « Agonie ». « Des larmes il est écrit que j’en verserai, à défendre ma cause… », on continue dans le constat amer et mélancolique sur « Nos rancunes », et on poursuit sur « J’suis de ce coin» : « Tôt ou tard j’irai pourrir dans un trou quelque part au bled ». Le premier feat avec Furax Barbarossa arrive en 6ème position, « Jugement dernier ». Pause musicale sur « Le passage ». Bon flow, bons titres…On encaisse, on encaisse…Avec « Cerbère », « bonne étoile » et « Amytiville » on plonge à fond dans les délires de beats à la Mobb deep, on a la sensation que le bpm est un peu plus rapide mais l’ambiance reste la même que sur le reste du disque. « J’ai grandi avec un monstre dans le placard, loin d’être éclairé frère cet album c’est le blackout ».Arrive ensuite le deuxième feat, avec HAM de son ancien groupe Lyrikal, « Quotidien ». Puis… « Meurtres, traîtrise et crise financière, la vérité n’est plus notre héritage » nous dit le refrain de « la vérité » qui dresse un portrait glauque de notre société. « Le cœur » conclut le disque avec un constat d’échec assumé « j’avais choisi mon camp sans savoir qui j’étais, plus rien ne me sortira du purgatoire… ».Un album qui forme un bloc textuel et musical, où les titres servent à donner de l’espace au thème principal du disque, à savoir le lien existentiel entre survie quotidienne, constat sans illusions et implacable dans un chaos global ou demander le pardon ne sert plus à rien… comme de vouloir survivre au purgatoire.FB Hartigan : https://www.facebook.com/hartigan91 Site de Mani Deïz : http://www.manideiz.com