Projet de Jamaflow Mc "Stelio RIP"

Artiste éclectique ayant écumé les open mics entre Paris, sa banlieue et Bordeaux, Jamaflow Mc vous propose son premier projet 5 titres « Stelio RIP » plus une intro de Dj Nejo.Un mélange musical réunissant rap, reggae, jungle et trap.Les thèmes abordés font le va-et-vient entre réflexion et « enjaillement » comme disent les jeunes.Un artiste à suivre…FB : https://www.facebook.com/BYSTRAIGHTLINE Soundcloud : https://soundcloud.com/jama-mc Projet à télécharger ici : http://www.bboykonsian.com/file/193066