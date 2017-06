Projet solo de Tymall "Kill Fucking Zombies"

Tracklist

Après des années sans avoir mis les pieds à Angers, j’ai de nouveau eu la possibilité de rejouer dans le lieu où nous avions kické le mic pour la première fois dans cette ville, il y a environ 10 ans. L’occasion pour moi de reprendre des nouvelles de Kifrao, l’infatigable « gestionnaire du ter-ter » du label Extrême rancune Prod originaire du coin et désormais vadrouilleur. On s’est logiquement reconnecté et lui ai demandé de m’envoyer une présentation du dernier projet de son label toujours actif, ce qu’il a fait plus ou moins rapidement. C’est avec plaisir donc que l’on vous invite à lire ces lignes et à vous replonger au-delà du skeud de Tymall, dans les productions du label, dont certaines ont pour nous un gout de nostalgie et de souvenir d’un bordel organisé, comme un bon freestyle à 4h00 du mat’ autour d’une teille de William Peel avec la West Section. Big up !« Le rappeur angevin Tymall, moitié de KFZ (avec Hostyl), l'un des deux groupes du label Extreme Rancune Prod avec La Mine (union de la West Section, Fantomatik et DJ Kicks), a sorti il y a quelques semaines son premier projet solo, "Kill Fucking Zombies". Ce projet est le 21e d'ER Prod, le tout premier en solo de Tymall, qui avait déjà sorti "Vise la Tête" en 2015 avec KFZ.Après avoir débuté le rap à 14 ans, après avoir saigné les albums de Fabe et Casey, il choisit de se lancer dans l'écriture. Et ce n'est qu'à partir de la création de KFZ en 2013 qu'il commence à "travailler" sérieusement les textes. A trois au départ, quand Lasfalt était encore présent, ils font leurs premiers concerts avec la West Section, trio mentor. 2013 toujours et KFZ toujours, ils sont dans le tracklisting de la compil' de Kifrao, "On Parle de Koi".Il bouge ensuite pas mal, notamment sur Toulouse, où il commence des enregistrements concrets, tout en posant sur des petits sets en live. Après une année où il ne produit rien, il s'installe à Dijon, chope un peu de matos et se lance dans l'apprentissage du mixage et du mastering. L'année dernière, Hostyl et Tymall sont sur "Putain 10 ans... - Claque de fin" d'Extreme Rancune, juste avant d'intégrer "officiellement" le label. Et trois-quatre mois avant, donc, de lâcher son premier solo, disponible sur www.extremerancuneprod.com Tymall "Kill Fucking Zombies"01) Intro02) Tous des vendus03) En patrouille04) Coup d'nerf05) Court' métrash06) La voie du flingue07) Freestyle08) A quoi tu t'attendais09) OutroFB : https://www.facebook.com/tymall.jah