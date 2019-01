Soirée "Coup franc populaire #2" du MFC 1871 le 26 janvier 2019 à Paris

Le club du Ménilmontant Football Club 1871 organise la soirée "Coup franc Populaire #2" le samedi 26 janvier 2019 au C.I.C.P. à Paris.Au programme :▪️Présentation du nouveau maillot MFC 1871 avec Rage Sport et du projet en Palestine▪️Lancement officiel de la vente du maillot au prix de 30 euros dont 50% des bénéfices seront reversés au Laylac Center ▪️Débat et discussion autour du sport populaire avec :* Partizan Leuven Autonome Sportclub (Boxe)*Les organisateur-rices du Tournoi de Football Antiraciste BXL *Rage SportDJ Set : ALT pour clôturer la soiréeTable de vente MFC : Echarpes * Stickers * MaillotStand BBoyKonsian...Buvette et bouffe sur placeEntrée à prix libreDe 19H à minuitC.I.C.P.21 ter, rue Voltaire75011 ParisMétro : Nation ou rue des BouletsFB MFC 1871 : https://www.facebook.com/MenilFC Event FB : https://www.facebook.com/events/1415078395292585 Vidéo du maillot qui sera en vente à partir de fin janvier via le club et sur BBoyKonsian