Soirée "LatinArab Connexion" avec Shadia Mansour & Rebeca Lane le 26 mai 2018

Les collectifs Palante et In Transit - في عُبُور unissent leurs forces pour proposer la première LATINARAB CONNEXION. Cette soirée invitera le public parisien à la rencontre de deux artistes internationales majeures des scènes hip-hop latino-américaine et hip-hop arabe : la Palestinienne SHADIA MANSOUR et la Guatémaltèque REBECA LANE. Elles seront toutes les deux présentes pour la première fois à Paris.SHADIA MANSOURD'origine palestinienne et connue comme « La First Lady du hip-hop Arabe », son aisance à naviguer entre rap et chant est sa marque de fabrique très appréciée de celles et ceux qui l'écoutent. Emplie de l'énergie des mouvements de lutte pour les droits de son peuple, elle pratique ce qu'elle appelle la « résistance culturelle ». Elle témoigne : « le hip-hop arabe joue un rôle important dans le rapprochement entre les mouvements issus de la diaspora et les générations qui ont lutté sur la ligne de front. »Entre collaboration avec M-1 de Dead Prez et tournée mondiale, c'est une des artistes les plus reconnues de la scène hip-hop arabe.Page fb : Shadia Mansour REBECA LANERebeca Lane parcourt le monde pour donner des ateliers et des concerts en tant qu’artiste rap et activiste de la culture hip-hop, ainsi que pour représenter le rap du Guatemala dans les festivals les plus importants de son continent et au-delà.Entre 2013 et 2016 elle a sorti trois projets dont un en coproduction avec le producteur français Juliano : « Poesía venenosa » (2015). Elle présente en cette année 2018 son premier album "Obsidiana".Elle est l’une des fondatrices du projet "Somos Guerreras" (Nous sommes des guerrières) qui cherche a développer des espaces de formation, de cohabitation et de production d’évènements féministes. Elle publie également de la poésie, des articles, des essais de sociologie sur les cultures urbaines et l’identité.Elle sera accompagnée sur scène de Zaki, rappeur du Salvador.Page fb : Rebeca Lane Premières parties par la Mc FEDZILLA (Chili / Londres) et le rappeur MEHDI BLACK WIND (Maroc).MEHDI BLACK WIND« Originaire de Salé au Maroc, influencé très jeune par le « Milieu Slaoui », vous avez pu découvrir ce membre du groupe L’Bassline en solo avec son premier et excellent morceau clipé « l’Koul fir3wn kayn Moussa ».Mehdi a découvert le monde du hip-hop (pap, break, graffiti…) à l’âge de 13 ans dans les ruelles de sa ville ou le hip-hop existait depuis 1993.Black Wind n’est pas de ceux qui apparaissent un certain moment pour s’éteindre dans le silence. Il vise haut mais surtout à laisser une empreinte de son passage, car lui aussi a des idées pour le futur, pour une vie meilleure dans son pays. Avec sa manière, il veut faire évoluer les choses, et intégrer dans les mentalités que le rap est un art comme tout autre, pas seulement un style nouveau. Il continue à bosser avec son groupe L’Bassline et sur des featurings.»Page fb : Mehdi Black Wind FEDZILLAFedzilla est l'une des MC les plus intrigantes qui ont émergé sur la scène underground de Londres. Spécialisée dans le chant et le rap en plusieurs langues, son flow pétillant est ponctué de touches inimitables de ragga, dancehall, hip-hop et cumbia. Tout ça se combine dans un puissant mix d'énergie et de dynamisme qu'elle distille en gardant toujours dans sa musique une dimension qui vise à ouvrir les consciences.Elle présentera par ailleurs la soirée.Page fb : Fedzilla En after juqu'à 5h : des dj sets hip-hop, funk, latino-beat, arab-beat, afrobeat, cumbia, electro et plus encore mixés par le londonien DJ Snuff (EOW / Congo Natty) et Dj Missy Ness - مسي ناس (In Transit).Billets :10 € en prévente - 12 € sur placePréventes disponibles > http://urlz.fr/6WSa 20h30 - 05h00Ftour sur placeLe Chinois - 6 place du Marché - 93100 MontreuilMétro : Croix de Chavaux (Ligne 9)Palante est un collectif membre du réseau Bboykonsian basé à Paris et sa banlieue, qui se donne pour objectif de diffuser du rap latino de qualité qui évoque les réalités sociales de ces territoires et les problèmes qui les traversent : Webradio // Concerts // Réalisation, traduction et diffusion de matériel informatif. Le collectif est notamment à l'origine des concerts Conexión Latina.Page fb : Palante BBK IN TRANSIT est un espace d'expression dédié aux musiques urbaines du Moyen-Orient, du Maghreb qui vise à mieux faire connaitre la production artistique actuelle au public parisien tout en l'invitant à affranchir son regard de l'orientalisme et de l'exotisme courants. La question des frontières, la question coloniale et les questions sociales sont fréquemment abordées par In Transit.Page fb : In Transit - في عُبُور Artwork : Studio عقاقير-Akakir Event FB : https://www.facebook.com/events/196352871169638