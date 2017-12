Soirée "Rap & Sound System militant #2" le 17 février 2018 à Melle (79)

Peoplekonsian 7.9 et le Café du Boulevard présentent la soirée "Rap & Sound System militant #2" le samedi 17 février 2018 au Café du Boulevard à Melle (79).Pour l’occasion nous pourrons écouter E.ONE du groupe Première Ligne qui n’avait pas pu être présent lors de la première soirée et qui viendra nous présenter son album solo « William Blake ».Les bretons du TAMAHAGANE CLAN seront aussi de la partie pour nous ambiancer sur des beats boom bap teintés de soul bien lourde et la moitié du clan, FL-HOW aka La plume et TIDEUX, passera derrière le micro pour nous dévoiler une partie de leurs futurs projets discographiques.Enfin le Sound System de Dj CoCo et Dj KoKo venu de Tours nous fera voyager sous les tropiques, histoire de quitter un peu le froid de l’hiver Deux-Sévrien. Venez nombreuses et nombreux. La lutte ? Oui ! La fête aussi !- FL-How aka La Plume & Tideux + Tamahagané Clan (Rap - Breizh)FB : https://www.facebook.com/ tamahaganebeats - E.One (Première Ligne) (Rap - Paris Banlieue)Blog : http:// www.bboykonsian.com/ premiereligne FB : https://www.facebook.com/ premiereligne93 - Dj Coco & Dj Koko (Guinguette tropicale éphémère - Tours)FB : https://www.facebook.com/ djcocodjkoko Entrée : 5 euros20H00Le Café du Boulevard2, place René Groussard79500 MelleSite : http:// www.lecafeduboulevard.com/ Event FB : https://www.facebook.com/ events/135626157123952