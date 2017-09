Soirée de présentation du livre "Mohamed Boudia - Oeuvres" le 20 septembre 2017 à Paris

Les Editions Premiers Matins de Novembre vous invite à la présentation de leur premier livre "Mohamed Boudia - Oeuvres" avec la librairie Quilombo au C.I.C.P. à partir de 20h le mercredi 20 septembre 2017.Ce sera l'occasion de présenter la maison d'édition Premiers Matins de Novembre puis de présenter et discuter autour de l'ouvrage réunissant les texte du dramaturge et révolutionnaire algérien Mohamed Boudia.Seront présents en plus de PMN :Nils ANDERSSON(Ami et premier Editeur de Mohamed Boudia en 1962)Djilali BENCHEIKH(Ecrivain, camarade de Mohamed Boudia)Rachid BOUDIA(Fils de Mohamed Boudia).FB Premiers Matins de Novembre éditions : PMN Editions Event FB : https://www.facebook.com/events/168326940396593 C.I.C.P.21 ter, rue Voltaire75011 ParisMétro : Rue des Boulets ou Nation