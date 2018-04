Sortie de l'album "Palante, siempre palante" de Skalpel en CD & Digital le 15 mai 2018

Hubiera podido hacerlo como acostumbro, es decir montar videos, imágenes de luchas, manifestaciones, revueltas populares, violentas a la vez que legítimas, para resaltar la resistencia política armada y no-armada que lleva al compromiso revolucionario. Rindiéndole un fuerte homenaje a las luchas latinoamericanas. A la vez que a los pueblos originarios, a los barrios populares y obreros, a las organizaciones anti-imperialistas e anti-colonialistas. Elegí mostrar una cartografía de las calles y paisajes en momentos de tranquilidad, para recordar el hecho que entre concentraciones, manifestaciones, huelgas generales y ocupaciones con mucho ruido, existen momentos de la vida cotidiana muy simples, donde las paredes dan testimonio a través de los afiches, graffitis, pintas y murales. Gracias a Blopa del colectivo Palante por el montaje video y a Spike Louche por la ayuda técnica. Raan por el "slow motion" y Aquerima por el grafiti. Grabado y mezclado por Raan. Masterizado por CCK Prod

Le Premier extrait "Palante" sur une prod de Don Korto a été mis en images.Clip en forme de carte postale de notre dernier voyage en Uruguay, Argentine et Bolivie avec Zezette pour rencontrer nos familles respectives. Un retour au pays très émouvant après de nombreuses années pour ma part. Images tournées par mes soins à la façon d’un amateur sans aucune expérience « filmographique ». J’aurais pu choisir, comme je le fais souvent, de demander un montage avec des images de luttes, manifs et révoltes populaires souvent violentes et légitimes, pour illustrer un morceau qui parle de résistances politiques armées ou pas, et pousse à l’engagement révolutionnaire en rendant hommage aux luttes menées en Amérique Latine, notamment celles des peuples indigènes, des quartiers populaires et ouvriers et des organisations anti-impérialistes/anticolonialistes, mais j’ai opté pour une modeste cartographie des rues et des paysages à des moments très calme, comme pour souligner qu’entre des rassemblements, occupations, grèves, manifs, actions et l’effervescence de la foule qui gronde, il y a la vie « simplement » dont les murs, les paysages et les quartiers sont les témoins quotidiens aux travers des graffitis, affiches, pintadas y murales. Merci à Blopa du collectif Palante pour le montage et à Spike Louche pour l'étalonnage. Raan pour le « slow motion » et Aquerima pour le graffiti. Enregistré et mixé par Raan. Masterisé par CCK prod.Videoclip hecho a la manera de una carta postal; relata nuestro último viaje con Zezette a Uruguay, Argentina y Bolivia, donde fuimos a conocer nuestras familias respectivas. Una vuelta por el continente sudamericano llena de emoción para mi, tras años sin volver. Las imágenes están hechas por mis dedos y ojos sin experiencia visual o filmográfica.