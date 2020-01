Sortie de l'album d'E.One "Datura statera" en CD & Digital

Tracklist

Le 2ème album solo d'E.One "Datura statera" est disponible en CD Digipack avec livret 16 pages et en version digitale sur le Bandcamp BBoyKonsian : https://bboykonsian.bandcamp.com et sur les plateformes de téléchargement.01) Intro : The foolish things02) Genèse03) 9304) Les mots05) Décimer06) Dis-moi07) Obscurité feat Skalpel08) Equilibre (Datura statera)09) Interlude : I've got to have you10) Blunt11) Vers l'ouest feat FL-How & Tideux12) Les pharaons13) Interlude : Out of time14) One15) De toute évidence16) Dead manAlbum écrit et réalisé par E.OneProduit par E.One, Raan, Ossama, Tideux, Don KortoScratchs : Akye, Dj MonarkEnregistrements, arrangements, mixage : Raan pour R2AN RecordzMastering : CCK ProdArtwork : Big CyrusKeep the Fire Productions 2020FB E.One : https://www.facebook.com/EOne-Premi%C3%A8re-Ligne-114250691752 Bandcamp BBoyKonsian : https://bboykonsian.bandcamp.com