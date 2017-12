Tracklist

Sortie du CD "Le pack" de Skalpel x Many the Dog le 23 janvier 2018.CD 19 titres regroupant les deux projets commun entre Skalpel du groupe PREMIERE LIGNE et Many the dog du collectif de beatmakers TAMAHAGANE CLAN, « Le blues de l’instant » sorti en octobre 2017, et « Frères des ours » sorti en septembre 2016, plus 2 inédits. Featuring FL-How aka La plume, Tideux et Don K-Sen.CLIPS :- Le blues de l’instant : https://www.youtube.com/ watch?v=a8uOe03a9ew - Frères des ours : https://www.youtube.com/ watch?v=RLO-8JO9kzI - Latinos de pie : https://www.youtube.com/ watch?v=7y8q37SxdXk LE BLUES DE L’INSTANT01 – Bouillant02 – Bad03 – Le blues de l’instant04 – Facile05 – Actualité du block06 – Exil à domicile07 – L’histoire avec une kalach (Scratchs Akye)08 – Mon fils09 – Chaud10 – OutroFRERES DES OURS11 – Intro12 – Boomerang13 – Frères des ours14 – Les mains du labeur15 – Musika mata16 – Outro17 – Latinos de pie(Remix) Feat Don K.Sen (Scratchs Akye)INEDITS18 – Kommando Malik 2.019 – Table rase Feat FL-How aka La plume et TideuxScratchs : Akye.Enregistré par Akye au BBK studioMixé et masterisé par CCK Prod.Artwork : www.putsh.one FB Skalpel : https://www.facebook.com/skalpel93zoo FB Première Ligne : https://www.facebook.com/premiereligne93 FB Many the Dog : https://www.facebook.com/ManyTheDogg Event FB : https://www.facebook.com/events/135335887148648