Sortie du EP "Le blues de l'instant" de Skalpel x Many the Dog le 17 octobre 2017

Tracklist

Il y a un tout juste un an et quelques jours, sortait le premier projet commun entre Skalpel du groupe Première Ligne et Many the dog du collectif de beatmakers Tamahagané Clan . Une première collaboration sous forme de maxi digital mixé et masterisé par FL-How de CCK prod et dont le titre est « Frères des ours », toujours disponible à prix libre sur le Bandcamp BBoyKonsian Le 17 octobre 2017 sortira un nouveau projet qui réunit de nouveau l’équipe : « Le blues de l’instant », un mini album 10 titres disponible lui aussi en version digitale et à prix libre. Du boom bap, des samples de soul, des influences musicales « Apollobrownesque » assumées, des textes plus introspectifs et intimes, et quelques « boutades microphoniques et politiques ».La date de sortie n’a pas été choisie au hasard. D’un point d’vue rapologique elle marque l’anniversaire de la sortie de l’album « Kommando Malik » de Skalpel il y a 10 ans, son 3ème solo « Un tournant humain et musical dans sa longue et prolifique carrière de rappeur militant ». D’un point d’vue politique elle vient s’inscrire très modestement dans un hommage à la révolution russe d’octobre 1917, il y a 1 siècle et plus proche de nous c’est la mémoire des victimes du 17 octobre 1961, d’un point d’vue anticolonialiste et antiimpérialiste qui est salué.Comme l’exprime un des titres du projet, il semblerait que pour Skalpel l’histoire s’écrive une nouvelles fois avec une Kalach’, mais aussi avec des grosses boucles de soul bien crades pleine de crépitements dont Many the dog a le secret pour les faire résonner sur de gros kicks bien lourd en guise de bande son de la révolution qui « ne se fera pas sans les cités », et qui tarde à venir…En attendant vous pourrez néanmoins vous procurer cette première version numérique, et avoir l’impression que vous vous baladez dans les rues désertiques des vieux quartiers ouvriers de Détroit, sur le port de Brest sous un grand ciel gris menaçant ou le long du canal de Saint-Denis, pas loin de la gare avec un gros casque sur la tête.Il se dit que si les gens jouent l’jeu du prix libre, une version CD regroupant le maxi « Frères des ours », le mini-album « Le blues de l’instant » et 2 inédits pourrait voir le jour très très rapidement. A vous de jouer ! Et vive le #QuatreVingtBreizh !01) Bouillant02) Bad03) Le blues de l’instant04) Facile05) Actualité du block06) Exil à domicile07) L’histoire avec une kalach’08) Mon fils09) Chaud10) OutroVoix et textes : SkalpelProds : Many the dogScratchs : AkyeEnregistrement : Akye au BBK StudioMixage, arrangements et mastering : FL-How pour CCK productionGraphisme : Many the dogFB Skalpel : https://www.facebook.com/skalpel93zoo FB Many the Dog : https://www.facebook.com/ManyTheDogg